Dziennikarze powołują się w swoim artykule na wypowiedź zakonnicy Lucii Karam w hiszpańskim programie radiowym. Siostra wielokrotnie wyjeżdżała na Ukrainę z misjami humanitarnymi. Przyznała, że w swoim testamencie papież Franciszek zapisał część pieniędzy właśnie na zakup karetek dla służb na Ukrainie. Zakonnica powiedziała, była głęboko poruszona gestem papieża, który wielokrotnie obiecywał jej wsparcie za życia

– Ale nigdy nie spodziewałam się, że nastąpi to w takiej formie – stwierdziła.

Za życia papież Franciszek wielokrotnie wzywał do pokoju, dialogu i pojednania. Jednak jego wypowiedzi były często odbierane w ukraińskim społeczeństwie jako utożsamianie agresora z ofiarą. Do jego najmocniej komentowanych wypowiedzi należała propozycja złożona Ukrainie w marcu 2024 r., aby "wywiesiła białą flagę”.

Pogrzeb papieża

W sobotę 26 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Trumna z ciałem papieża została złożona w bazylice Santa Maria Maggiore. To ostateczne miejsce spoczynku Ojca Świętego. Obrzęd złożenia trumny w grobie nie był transmitowany przez media jako akt prywatny. Zgodnie z życzeniem papieża na jego grobie z marmuru z Ligurii – regionu pochodzenia rodziny jego matki, widnieje tylko napis Franciscus, a nad nim umieszczona jest reprodukcja krzyża, który nosił na piersi.

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się według uproszczonego obrzędu. Wśród zmian jest uproszczenie tytułów papieża. Powrócono do terminologii zastosowanej wydaniu Mszału Rzymskiego z 2008 r.: papież, biskup Rzymu i pasterz.

Franciszek postanowił, że zamiast do trzech trumien ciało zostanie złożone do dwóch: dębowej i cynkowej. Wykreślono trzecią trumnę z cyprysu. Drewniana trumna, w której złożono jego ciało, była nadzwyczaj prosta i skromna.

