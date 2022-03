Wojna na Ukrainie, wizyta Joe Bidena w Polsce. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Dziś mija 30 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanom wciąż nie udało się złamać oporu obrońców. Chociaż nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji na froncie, to najbardziej zacięte walki trwają na wschodzie kraju, w tym w Mariupolu.

Tragiczne doniesienia z Mariupola

— Około 100 tys. mieszkańców Mariupola żyje bez jedzenia, bez wody, bez leków, pod ciągłym ostrzałem — relacjonował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z wtorku na środę nagraniu wideo. W swoim wystąpieniu Zełenski oskarżył Rosjan, że udaremniają próby ewakuacji ludności cywilnej z miasta.

W piątek rada miasta poinformowała także, że w ubiegłotygodniowym ataku na Teatr Dramatyczny życie straciło ponad 300 osób. "Do końca nie chcemy wierzyć w ten horror. Do końca chcemy wierzyć, że wszystkim udało się uciec. Ale słowa tych, którzy byli w budynku w czasie tego aktu terrorystycznego, mówią co innego" – przekazano.

Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

W piątek premier Mateusz Morawiecki przekazał natomiast że podczas dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli zapadła decyzja o kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji.– Jest decyzja o stworzeniu kolejnego pakietu sankcji. Polska jest wśród państw proponujących najdalej idące rozwiązania, które mogą odciąć dopływ pieniędzy do budżetu Federacji Rosyjskiej. Domagamy się tego, by jak najszybciej przestać kupować ropę, gaz i węgiel z Rosji. Są państwa w Unii Europejskiej, które nie są do tego gotowe. To przede wszystkim Niemcy, Austria i Węgry. Kilka innych krajów zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość. Dla nas jest to pewien dodatkowy ból. A dla Rosji będzie to zakończenie możliwości prowadzenia działań wojennych, a więc przywrócenie warunków bezpieczeństwa i pokoju – mówił na konferencji prasowej po szczycie w Brukseli Mateusz Morawiecki.

Zmiany w Polskim Ładzie i obniżka PIT

W czwartek rząd przedstawił projekt obniżki podatku PIT z 17 na 12 proc. Oprócz tego do kwoty 8700 zł rozliczenia dla rozliczających się na stawce liniowej podatkowej, będzie można zaliczyć stawkę zdrowotną w koszty. – Spełniamy tu postulat przedsiębiorców i zakładamy możliwość pełnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem – stwierdził premier.

– Kończymy z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych i wielu ludzi - ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i zrezygnować z ulgi dla klasy średniej – ogłosił Morawiecki.

Dymisja ministra rozwoju i technologii

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka. – Podjąłem decyzję o dymisji pana ministra Piotra Nowaka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Już dzisiaj przekazałem też wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji – ogłosił Morawiecki na konferencji prasowej. – Decyzja ta jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem – stwierdził premier.

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce

Jednym z najważniejszych wydarzeń kończącego się tygodnia jest także wizyta amerykańskiego prezydenta na szczycie NATO w Brukseli oraz w Polsce.W trakcie pobytu w Polsce Joe Biden kilka razy rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

– "Nie lękajcie się" – te słowa zdefiniowały papieża Jana Pawła II, te słowa zmieniły świat. Jan Paweł II przyjechał z tą wiadomością w ramach pierwszej pielgrzymki do ojczyzny (...). Była to wiadomość, która potrafiła przetrwać opresję i pozwoliła na zmiany w Europie 30 lat temu – mówił prezydent Biden, przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie.

Koniec z obowiązkiem noszenia maseczek.

Tymczasem polski rząd podjął decyzję o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek, z wyłączeniem podmiotów leczniczych. Zniesiona zostanie także izolacja domowa i kwarantanna.

– Od 28 marca znosimy obowiązek noszenia maseczek – poinformował na konferencji prasowej w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zastrzegł, że nie dotyczy to podmiotów leczniczych i dodał, że zniesie obowiązku nie oznacza, że maseczki nie powinny być używane w dużych skupiskach ludzkich.

– Druga decyzja dotyczy zniesienia izolacji domowej oraz kwarantanny dla współdomowników, a także wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski – ogłosił Niedzielski.

