Abp Gądecki na prywatnej audiencji u papieża Franciszka

W poniedziałek przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki został przyjęty na specjalnej audiencji u Papieża Franciszka. Z komunikatu przekazanego Episkopat wynika, że spotkanie trwało przez 45 minut.

Hierarcha polskiego Kościoła zapoznał Franciszka z oceną Zebrania Plenarnego Episkopatu, w którym polscy biskupi potępili rosyjską agresję na Ukrainę. Zwrócili także uwagę, że "wojna nie może być nigdy sposobem na rozwiązywanie konfliktów, gdyż zawsze niesie ze sobą śmierć niewinnych ludzi i zniszczenie ich mienia".

KEP: Zintensyfikowane działania na rzecz sprawiedliwego pokoju

"Przewodniczący Episkopatu podziękował Ojcu Świętemu za poświęcenie w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny całego świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi" – przekazano w komunikacie KEP.

Abp Gądecki przedstawił też działania, jakie Kościół w Polsce podejmuje od wybuchu wojny. Wskazał przede wszystkim na działania pomocowe dla uchodźców, ale też dla tych, którzy zostali na Ukrainie. "Pomoc Kościoła świadczona jest przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski, wspólnoty zakonne męskie i żeńskie, wielu księży i seminarzystów" – wskazano. Arcybiskup podkreślił też rolę parafii, które "na poziomie lokalnym organizują żywność, noclegi, transport, pomoc medyczną i psychologiczną, wsparcie prawne, czy edukację dzieci".

Podczas spotkania Przewodniczący KEP poinformował o wysiłkach "na rzecz zintensyfikowania wspólnych działań" osób różnych wyznań chrześcijańskich na rzecz sprawiedliwego pokoju. Wymienił tutaj listy wysłane do biskupów katolickich Polski i Ukrainy, do hierarchów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy oraz do Patriarchy Moskiewskiego Cyryla. W komunikacie przekazano także o planowanym na wtorek spotkaniu z Patriarchą Bartłomiejem I w Warszawie.

Ojciec Święty Franciszek podziękował za działania podjęte przez Kościół w Polsce, zapewnił o swoim wsparciu i udzielił błogosławieństwa.

Czytaj też:

Prezydent spotka się z papieżem. Rozmowa o Ukrainie i uchodźcachCzytaj też:

Franciszek: Czas na zniesienie wojny – wymazanie jej z historii ludzkości