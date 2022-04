Dramatyczne słowa abp. Szewczuka. "Boże, jak możemy pozostać ludźmi pośród tego piekła?"

– Teraz odkrywamy ohydne zbrodnie przemocy seksualnej jako broń przeciwko pokojowej, niewinnej ludności. Setki przypadków gwałtów na kobietach, mężczyznach i dzieciach. Wczoraj nasz prezydent mówił o przypadku gwałtu na niemowlęciu. Zadajemy sobie pytanie: Boże, jak możemy pozostać ludźmi pośród tego piekła? – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk w wideoprzesłaniu w 49 dniu wojny Rosji z Ukrainą.

Walka bohaterskiego Charkowa

– W ciągu ostatniego dnia i ostatniej nocy Ukraina po raz kolejny zadrżała na widok nowych zbrodni popełnianych na naszej ziemi. Wczoraj nasz bohaterski Charków został poddany nowemu ciężkiemu ostrzałowi. Ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich dzielnic, ponieważ w ich domy strzelano bombami, rakietami i inną bronią. Zastosowano najnowszy rodzaj broni: bomby były zrzucane ze spadochronów, nie wybuchały od razu, a dopiero wtedy, gdy ktoś się do nich zbliżył – powiedział zwierzchnik UKGK.

Abp Szewczuk zaznaczył, że "Ukraina staje się dziś najbardziej zanieczyszczonym terytorium na świecie, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powybuchowe, i to jest prawdziwa katastrofa, która będzie nas prześladować przez lata". Zwierzchnik UKGK mówił o kolejnej zbrodni na ludności cywilnej. – Rosyjscy najeźdźcy celowo bombardują i ostrzeliwują drogi ewakuacyjne ludności cywilnej. Pocisk rozbił stację kolejową w centrum Ukrainy – wróg niszczy węzły, gdzie staramy się pomóc ludziom opuścić miejsca działań wojennych. Zwykli ludzie są dziś pierwszym celem tych, którzy chcą zabić Ukrainę – mówił abp Szewczuk.

Zwierzchnik UKGK rozważał też szóste przykazanie Boże: "Nie cudzołóż". – Pan Bóg stworzył każdego z nas nie tylko powołanego do miłości, ale także zdolnego do wypełnienia tego powołania. Stworzył każdego z nas jako mężczyznę lub kobietę. I to poprzez naszą seksualność, która wskazuje na nasze ciało, naszą psychikę i nasze życie duchowe, Pan Bóg zaprasza nas do wyjścia z samotności na spotkanie z drugim człowiekiem. Znaczenie powołania, które jest zapisane w głębi tego sakramentu bycia mężczyzną lub kobietą, objawia się, gdy człowiek kocha – zaznaczył abp Szewczuk.

