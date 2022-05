Sekretarz Stolicy Apostolskiej spotkał się z szefem ukraińskiego MSZ

Sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. Relacji z Państwami oraz szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkali się z dziennikarzami na zakończenie bilateralnego spotkania, które odbyło się w piątek w Kijowie. W swojej wypowiedzi przedstawiciel watykańskiej dyplomacji zapewniał o bliskości Ojca Świętego i jego współpracowników z narodem ukraińskim.

Wizyta przedstawiciela Watykanu

– Moja wizyta ma na celu okazanie bliskości Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka wobec narodu ukraińskiego, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Zapewniam, że zarówno Ojciec Święty, jak i jego najbliżsi współpracownicy, w tym także ja, ogromnie cierpią z powodu wielu śmierci, wszelkiego rodzaju przemocy, niszczenia miast i infrastruktur, rozdzielenia tak wielu rodzin i milionów osób przesiedlonych oraz uchodźców – mówił abp Paul Gallagher.

Duchowny przypominał o dobrych i cieszących się wzajemnym zaufaniem wieloletnich relacjach Watykanu i Ukrainy. Zaznaczył, że "nabrały one jeszcze większego znaczenia w smutnym kontekście wojny w Donbasie w ostatnich kilku latach i obecnego konfliktu na szeroką skalę na Ukrainie". Abp Gallagher przyznał, że wysiłki na rzecz zakończenia trwającej wojny są "ograniczone", ale też zaapelował, aby niestrudzenie je kontynuować. – Wiara w Boga i w ludzkość przymusza nas jednak do bycia wytrwałymi w dążeniu do pokoju poprzez modlitwę, słowa i uczynki i do tego, abyśmy nie poddawali się przedwcześnie wobec ogromnych wyzwań – powiedział.

Szef watykańskiej dyplomacji zadeklarował, że "Stolica Apostolska ponawia zapewnienie, tak jak zawsze to czyniła, o swojej gotowości do wsparcia prawdziwego procesu negocjacji, upatrując w nim właściwej drogi ku sprawiedliwemu i trwałemu rozwiązaniu".

