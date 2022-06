Meksyk. Przyjmowanie Komunii do ust ponownie możliwe

W czwartek 9 czerwca biskup Fidencio López Plaza wydał pismo zawierające wskazówki dot. Eucharystii. Przekazał, że wierni mogą już przyjmować komunię do ust podczas Mszy św. Wezwał, by z "ufnością pokładaną w Panu i w Jego Ewangelii powrócić do zwyczajnej i ogólnej praktyki Komunii w ustach.

"Możliwość otrzymania Komunii do ręki będzie dozwolona, jeśli niektórzy wierni sobie tego zażyczą lub jeśli praktyka ta jest zakorzeniona w jakiejś wspólnocie" – napisano w dokumencie. Biskup zaapelował, by dbać o Sakrament Eucharystii i przyjmować komunię "z jak największą czcią i szacunkiem". Duchowny zwrócił uwagę, by unikać przy tym przesądów.

Powrót do kościołów i Komunia św. do ust

Biskup Querétaro przypomniał, że z powodu pandemii COVID-19 od 16 czerwca 2020 roku wierni zostali zwolnieni z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. W opublikowanym w czwartek piśmie duchowny unieważnił zwolnienie i zachęcał wiernych, by zaczęli uczestniczyć we Mszy św. w kościołach, a nie za pośrednictwem mediów. "To znaczy słuchać Świętego Słowa Bożego, przyjmować komunię sakramentalną, modlić się, żyć razem i dzielić się razem jako Kościół, ponieważ jest to zasadnicza część naszej drogi naśladowania Jezusa" – podkreślał meksykański hierarcha.

Zdaniem biskupa konieczne jest "przeniesienie się z domów i miejsc prywatnych do kaplic, kościołów i wspólnotowych miejsc celebracji i ewangelizacji". "W tym kontekście ponownie słyszymy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który mówi nam: »Pokój wam« – napisał bp Plaza.

