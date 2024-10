Termin przesłuchania kandydatów na komisarzy UE. "Wbrew woli von der Leyen"

Przewodniczący wszystkich komisji w Parlamencie Europejskim spotkali się we wtorek w Brukseli. Celem posiedzenia było m.in. ustalenie harmonogramu przesłuchań kandydatów na unijnych komisarzy.

Rzecznik Parlamentu Europejskiego Delphine Colard przekazała, że większość szefów komisji PE opowiedziała się za terminem przesłuchań w dniach 4-12 listopada. "To wbrew woli szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która chciała, by do przesłuchań doszło jeszcze w październiku" – relacjonuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. W środę ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą szefowie frakcji politycznych.

Termin może się opóźnić

Jeżeli kandydaci na komisarzy zostaną przesłuchani w listopadzie, a nie jeszcze w październiku, jak chciała Ursula von der Leyen, to nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę najwcześniej 1 grudnia. Ten termin może się jednak opóźnić nawet do stycznia, jeśli Parlament Europejski odrzuci kilku kandydatów, a państwa członkowskie UE będą musiały wyznaczyć nowych.

Według nieoficjalnych doniesień, większość frakcji w PE chce mieć więcej czasu na przesłuchania, tym bardziej, że komisja prawna musi jeszcze sprawdzić każdego kandydata pod kątem ewentualnego konfliktu interesów.

Unijne stanowisko dla Polaka

17 września szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła skład nowej Komisji Europejskiej. Von der Leyen będzie mieć sześcioro zastępców: Kaję Kallas, Hennę Virkunnen, Stephane'a Sejourne, Teresę Riberę, Roxanę Minzatu i Raffaele Fitto. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła, że polski kandydat na unijnego komisarza, Piotr Serafin, otrzyma tekę ds. budżetu UE, zwalczania oszustw budżetowych i administracji publicznej. Polski urzędnik ma podlegać bezpośrednio von der Leyen, co ma podnieść jego rangę wśród pozostałych komisarzy. Serafin został zgłoszony na stanowisko przez rząd Donalda Tuska.

Piotra Serafina będzie przesłuchiwać w PE komisja ds. budżetu. Jej szefem jest należący do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów belgijski eurodeputowany Johan Van Overtveldt.

Czytaj też:

Piotr Serafin komisarzem UE. Tusk: Pieniądze, kadry i to, co lubimy najbardziejCzytaj też:

Unijne stanowisko dla Polaka. Müller: Nie dajcie się zmylić