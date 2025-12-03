UE sięga po rosyjskie miliardy. Ujawniono plan wsparcia Ukrainy

Bruksela planuje przekazać Ukrainie 90 mld euro, co pokryłoby dwie trzecie jej potrzeb finansowych na najbliższe dwa lata. – Dostarczymy środki jako pożyczkę, którą Ukraina spłaci, kiedy i jeśli Rosja wypłaci reparacje – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, cytowana przez Reutera.

"Proponujemy pokryć dwie trzecie finansowania Ukrainy"

Von der Leyen poinformowała, że rosyjskie pieniądze zamrożone na kontach w europejskich państwach mają zostać przeznaczone zarówno na pomoc budżetową, jak i militarną dla Ukrainy. – Proponujemy pokryć dwie trzecie finansowania Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat. To 90 mld euro, resztę pokryją partnerzy globalni – podkreśliła. Jak dodała, większość funduszy trafi na wsparcie ukraińskiej produkcji i zakupów dla przemysłu obronnego.

W Europie zamrożone są rosyjskie aktywa o wartości około 210 mld euro. Komisja Europejska może wykorzystać z nich maksymalnie 90 mld euro na pomoc dla Ukrainy. Środki te mają zostać zwrócone, gdy Kijów otrzyma reparacje wojenne od Federacji Rosyjskiej. Pożyczka ma być zabezpieczona w taki sposób, by zminimalizować ryzyko dla unijnych finansów. Stany Zjednoczone – jak przekazano – zostały poinformowane o planie i miały przyjąć go pozytywnie.

Gwarancje finansowe od państw członkowskich UE

Nowy format pomocy wyjaśnił komisarz Valdis Dombrovskis. Zgodnie z propozycją gwarancji finansowych mają udzielić państwa członkowskie UE i będą one wykorzystane jedynie w sytuacji, gdy Unia musiałaby spłacić zadłużenie, czyli jeśli Ukraina nie otrzyma reparacji. – Ryzyko, że się to wydarzy, jest bardzo niskie – ocenił komisarz.

Dombrovskis zapewnił również, że projekt jest zgodny z prawem unijnym i międzynarodowym. Nie ujawniono jeszcze warunków, jakie Ukraina będzie musiała spełnić, by otrzymać pożyczkę. Propozycja uwzględnia mechanizmy mające zapobiec rosyjskim roszczeniom wobec zamrożonych aktywów oraz uniemożliwić transfer środków z powrotem do Rosji.

