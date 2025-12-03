Setki milionów dolarów dla Ukrainy. Sikorski: Mamy nadzieję, że Ameryka to dostrzeże

O decyzji poinformował w środę w Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Środki mają zostać przeznaczone na zakup amerykańskiej broni i amunicji dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Sikorski ogłosił decyzję tuż przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Jak podkreślił, państwa europejskie w ramach PURL wsparły dotychczas Ukrainę kwotą 4 mld dolarów. – Mamy nadzieję, że Ameryka to dostrzeże – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Rosyjskie zagrożenie i działania Polski

Nawiązując do bezpieczeństwa regionu, minister zwrócił uwagę na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Przypomniał o niedawnym akcie dywersji na kolei, którego celem – jak zaznaczył – było zagrożenie życiu polskich obywateli. Sikorski podkreślił, że Polska wzmacnia odporność na rosyjską wojnę hybrydową, m.in. poprzez ograniczenie przemieszczania się rosyjskich dyplomatów oraz zamknięcie wszystkich rosyjskich konsulatów w kraju.

W poniedziałek poinformowano, że Polska przekaże także 100 mln dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy, finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL – mówił wcześniej Radosław Sikorski.

W związku z tą zapowiedzią ambasador USA w Polsce Tom Rose spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Robertem Kupieckim, dziękując mu za polski wkład finansowy. W mediach społecznościowych napisał: "Podziękowałem mu za niezwykły 100-milionowy wkład Polski w Fundusz PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). To silny wyraz wsparcia dla narodu ukraińskiego. Zawsze będziemy ściśle współpracować z naszym wspaniałym partnerem i sojusznikiem".

Kluczowe rozmowy w NATO

W Brukseli trwają rozmowy ministrów spraw zagranicznych państw NATO dotyczące m.in. bezpieczeństwa regionu oraz inicjatyw związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Po południu zaplanowano posiedzenie Rady NATO–Ukraina z udziałem szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas oraz ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy.

PURL to mechanizm stworzony, aby umożliwić szybkie dostawy amerykańskiego sprzętu wojskowego na Ukrainę. Kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie uzbrojenie trafia bezpośrednio do ukraińskich sił zbrojnych. Program powstał w odpowiedzi na rosyjską inwazję rozpoczętą w 2022 roku.

Czytaj też:

Spotkanie z Witkoffem odwołane. Zełenski wraca do KijowaCzytaj też:

"Ukraina już przegrała wojnę". Minister obrony Węgier tłumaczy dlaczego