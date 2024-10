"Pazerny naród". Prokuratura wznawia umorzone śledztwo dot. wpisu o Żydach

Prokuratura Krajowa opublikowała obszerny komunikat. Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 16 września 2024 r. podjął na nowo postępowanie w sprawie publicznego nawoływania w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Słubicach do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wyznaniowych oraz publicznego znieważenia narodu żydowskiego, grupy ludności albo poszczególnych osób narodowości żydowskiej z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej.

Chodzi o osobę kryjącą się pod nickiem "jorry123", która na stronie dziennik.pl, pod artykułem "Światowy Kongres Żydów zgłasza pretensje do złotego pociągu", zamieściła komentarz o treści: "podły parszywy i pazerny naród, nic im się nie należy".

Umorzenie i wszczęcie na nowo

"Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 23 października 2018 r. przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu. Wydział Spraw Wewnętrznych przejął sprawę do dalszego prowadzenia 18 grudnia 2018 r. W toku postępowania ustalono konkretny adres w Słubicach, z którego dokonano przedmiotowego wpisu. Ponadto uzyskano opinie biegłych różnych specjalności (m. in. z zakresu językoznawstwa i komunikowania społecznego), z których wynika, iż przedmiotowy komentarz zawiera 'uogólnioną, negatywną opinię o narodzie żydowskim i ma charakter znieważający Żydów'. W dniu 4 października 2022 r. prokurator delegowany do WSW PK Sylwester Noch umorzył powyższe śledztwo wobec stwierdzenia, iż 'czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego'. Decyzję podjęto m. in. na podstawie zeznań świadka Jarosława D., który wyjaśnił, iż jego zamiarem nie było znieważenie któregokolwiek z narodów ani nawoływanie do nienawiści" – czytamy.

Powyższe postępowanie, prowadzone przez ponad 3 lata i 7 miesięcy, dotyczyło wyłącznie jednego wpisu ("podły parszywy i pazerny naród, nic im się nie należy"). Nie ustalano autorstwa i nie poddano karnoprawnej ocenie innych wpisów mogących mieć znaczenie w sprawie.



"Postanowienie o umorzeniu oraz akta sprawy zostały ponownie przeanalizowane. Nadto wykonano również inne czynności zmierzające do ustalenia, czy postępowanie należy kontynuować (w trybie art. 327 § 3 kpk). Na tej podstawie prokurator ustalił również inne wpisy, które powinny być przedmiotem niniejszego postępowania, w tym karnoprawnej oceny. Wobec powyższego prokurator zdecydował po podjęciu śledztwa na nowo. Zgodnie z art. 327 § 1 kpk umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. W niniejszej sprawie nikomu zarzutów nie postawiono" – przekazała PK.

Czytaj też:

Ast: Adamowi Bodnarowi grozi odpowiedzialność przed Trybunałem StanuCzytaj też:

Ozdoba: Doszło do siłowego przejęcia prokuratury