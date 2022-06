Niemcy. Osoby świeckie zostaną dopuszczone do wyboru biskupa

W ostatnich dniach metropolita archidiecezji Paderborn Hans-Josef Becker złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka. Kapituła Katedralna Paderborn podjęła decyzję, że jego następca zostanie wybrany w sposób zaproponowany przez Drogę Synodalną. Oznacza to udział osób świeckich w wyborze nowego biskupa.

Kapituła Katedralna przekazała, że chodzi o "możliwie najszerszy udział wiernych w znalezieniu kandydatów na następostwo po arcybiskupie Hansie-Josefie Beckerze". Decyzję o sposobie wyboru podjęto w ubiegłym tygodniu. Kapituła nie wskazała jednak, w jaki sposób osoby świeckie wezmą udział w wyborze. Podkreślono jednak, że wszystko odbędzie się z zachowaniem przepisów prawa.

Wybór biskupa w archidiecezji Paderborn

Archidiecezja Paderborn już w lutym wyrażała entuzjazm związany z nowymi postanowieniami Drogi Synodalnej. Zdaniem proboszcza katedry w Paderborn Joachima Göbela, decyzja jest "umożliwieniem diecezjalnemu Ludowi Bożemu" większego zaangażowania i udziału w życiu archidiecezji.

Dokument w sprawie wyboru biskupa został przyjęty przez Drogę Synodalną na początku 2022 roku. Założeniem takiego podejścia jest walka z klerykalizmem i odpowiedź na reformy soborowe.

Do tej pory wybór biskupa Paderborn był uregulowany przez konkordat zawarty w 1929 roku. Kapituła Katedralna przygotowywała listę kandydatów, którą potem Nuncjatura Apostolska w Niemczech przekazywała do Stolicy Apostolskiej. Do Paderborn wracała przygotowana przez papieża lista trzech kandydatów, z której wybierano arcybiskupa Paderborn.

