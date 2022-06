Wojna na Ukrainie. Komisja Episkopatów apeluje do Rady Europejskiej

Organ chce również wdrożenia "wiarygodnego procesu rozszerzenia" Unii.

Europejscy przywódcy mają się zebrać w Brukseli w dniach 23-24 czerwca na posiedzeniu Rady Europejskiej – przypomniała w piątek Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

"Europo, odnów powołanie"

W oświadczeniu zatytułowanym "Europo, odnów swoje powołanie do wspierania pokoju" biskupi zrzeszeni w COMECE zaapelowali do liderów Unii Europejskiej, aby w pełni uświadomili sobie znaczenie swojej roli w przedstawianiu odnowionej strategicznej wizji stabilności, sprawiedliwości i pokoju na kontynencie europejskie i na świecie. Przewodniczący Komisji do spraw zagranicznych bp Rimantas Norvila wezwał, żeby UE "nie zaprzestawała swych wysiłków na rzecz zakończenia wojny" oraz na rzecz "wolnej, bezpiecznej i niepodległej Ukrainy w swych uznanych na arenie międzynarodowej granicach". " Niesprawiedliwa rosyjska agresja na Ukrainę przyniosła nie tylko straszliwe cierpienia krajowi i jego mieszkańcom, ale również wstrząsnęła globalnym porządkiem bezpieczeństwa" – wskazano.

Według COMECE, nowa sytuacja powinna skłonić UE i wspólnotę międzynarodową do skierowania wysiłków na budowę nowej architektury pokoju w Europie i na całym świecie. Oprócz wypracowania integralnej strategii pokojowej UE, państwa członkowskie powinny także odpowiedzialnie i wspólnie zaangażować się na rzecz bezpieczeństwa poprzez opracowanie odpowiednich środków obrony, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłej kontroli publicznej przestrzegania zasad proporcjonalności, poszanowania praw człowieka, prawa międzynarodowego i norm etycznych.

Szczyt Rady Europejskiej

Na szczycie Rady Europejskiej ma być też przedyskutowana perspektywa członkostwa w UE dla kilku państw Europy, które złożyły odpowiednie wnioski. Dlatego COMECE zaapelowała o wdrożenie wiarygodnego procesu rozszerzenia UE, obejmującego rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną oraz przyznanie statusu kandydata Ukrainie.

Tymczasem w piątek Komisja Europejska zaopiniowała wnioski o status kandydata w Unii Europejskiej złożone przez Ukrainę i Mołdawię. KE zarekomendowała tym samym Radzie Europejskiej przyznanie krajom statusu.

Czytaj też:

Kułeba i Zełenski dziękują KE. "To przybliża nasze zwycięstwo"Czytaj też:

Delegacja w Kijowie. Przydacz: Grupa, która opowiadała się za dialogiem z Rosją