Austria wydała dekret. W dowodzie do wyboru będzie jedna... z sześciu płci

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii wydało dekret, który wprowadza zmiany dotyczące dowodów osobistych i uzupełniania formularzy urzędowych.

Sześć "płci" do wyboru

Teraz obywatele Austrii będą mogli wybrać jedną z sześciu płci. "Kobieta", "mężczyzna", "różna", "inter", "otwarta" lub "nieokreślona" – takie możliwości wyboru "płci" dają obywatelom austriackie władze.

Rząd utworzony przez Chrześcijańską Demokrację ÖVP i Zielonych zastosował się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2018 roku. który orzekł, że prawo do wpisu do rejestru stanu cywilnego i dokumentów mają osoby, których płeć "nie jest wyraźnie męska lub żeńska".

Jak zauważa portal marsz.info zalecenia austriackiego resortu narzucają przede wszystkim podział, który od długiego czasu forsowany jest przed środowiska określające siebie mianem LGBT.

Dekret nie ma zewnętrznych skutków prawnych

Wprowadzenie dekretu o zmianach w obszarze administracji będzie prowadzić do dalszych reperkusji. Centralny rejestr stanu cywilnego w Austrii jest obowiązujący dla większości aktów prawnych. Także dotyczących tego, czy ktoś jest powołany do wojska jako mężczyzna, czy np.ma wcześniejsze uprawnienia emerytalne jako kobieta (obecnie w wieku 60 zamiast 66). Po wejściu dekretu w życie, wybory te nie będą dotyczyły osób, które zaznaczyły inną odpowiedź niż "kobieta" czy "mężczyzna".

Jednak, jak zauważa "Die Presse", dekret jest w rzeczywistości jedynie wewnętrzną instrukcją dla władz i nie ma zewnętrznych skutków prawnych, takich jak rozporządzenie czy ustawa.

Czytaj też:

Tzw. małżeństwa jednopłciowe. Sąd w Japonii wydał wyrokCzytaj też:

Katolicka Nauka Społeczna obroną przed LGBT? O. Jeffrey Kirby wyjaśnia