Podróż papieża do Afryki. Zamiast Franciszka poleci kardynał Pietro Parolin

Franciszek odwołał lipcową podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Ojciec Święty miał tam pojechać w dniach 2-7 lipca. W Kongu papież miał odwiedzić stolicę kraju – Kinszasę oraz miasto Goma, a w Sudanie stolicę państwa – Dżubę.

Jak podaje serwis vaticannews.va, wizyta ma odbyć się w późniejszym terminie, jednak na razie nie wiadomo kiedy. Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że decyzja zapadła "na prośbę lekarzy". Jak tłumaczył Bruni, lekarze nie chcą bowiem zmarnować wyników leczenie kolana papieża, narażając go na wysiłek podczas wizyty w Afryce.

– Odczuwam doprawdy wielki żal, że musiałem przełożyć tę wizytę, na której tak bardzo mi zależy. Proszą was o wybaczenie. Módlmy się wspólnie, abym z Bożą pomocą i opieką medyczną mógł jak najszybciej znaleźć się wśród was. Jesteśmy dobrej myśli – zapewnił papież Franciszek.

Kto poleci zamiast Franciszka do Afryki?

Ojciec Święty niechętnie odwołał swoją podróż do Afryki. W poniedziałek pojawiła się informacja, że papież wyśle na swoje miejsce drugiego co do rangi urzędnika Watykanu.

"W związku z przełożeniem jego podróży apostolskiej do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił wysłać sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, do Kinszasy i Dżuby, aby pokazać swoją bliskość ukochanym narodom Konga i Sudanu Południowego”"– podało w poniedziałek biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Kard. Pietro Parolin uda się do Afryki w dniach 1-8 lipca.

