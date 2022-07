Roe kontra Wade. Missisipi zakazuje aborcji na każdym etapie ciąży

Missisipi to najnowszy stan USA, który podjął działania w celu zakazania prawnie aborcji.

Po wyroku Sądu Najwyższego USA unieważniającym wyrok Roe kontra Wade, w Missisipi w czwartek w życie weszła ustawa z 2007 roku. Przepisy zakazują aborcji, z wyjątkiem przypadków gwałtu, który został zgłoszony organom ścigania lub przypadków, gdy zagrożone jest życie matki.

Missisipi zamyka kliniki aborcyjne

Wiadomość ogłosił gubernator stanu Missisipi Tate Reeves. "Dzisiaj budzimy się w stanie, w którym drzwi kościoła są otwarte, a drzwi kliniki aborcyjnej są zamknięte" – przekazał w mediach społecznościowych.

"Chwała Bogu Ojcu, Amen" – pisał dalej Reeves na Twitterze.

Stacja telewizyjna WJTV przekazała, że jedyna klinika aborcyjna w Missisipi – Organizacja Zdrowia Kobiet w Jackson – przestała wykonywać aborcję. Portal Life Site News przekazał, że to właśnie ta placówka jest odpowiedzialna za obecną sytuację wszystkich klinik aborcyjnych, ponieważ to właśnie ona złożyła pozew przeciwko państwowemu zakazowi aborcji. To doprowadziło do sprawy, w której Sąd Najwyższy orzekł ostatecznie przeciwko Roe.

Obalenie wyroku Roe kontra Wade spowodowało, że w życie wprowadzono wiele ustaw "sprzed Roe", a które nie były egzekwowane przez wiele lat. Zaczęto uchwalać nowe ustawy, które chronią życie, a które były cofane przez sądy dopóki Roe nie przestanie obowiązywać. W USA swoją działalność zakończył największy aborcyjny koncern – Planned Parenthood. Zamknięto placówki i zaprzestano wykonywania zbrodniczego procederu.

Mimo tak wielu zmian w USA, lewicowi prokuratorzy w wielu miejscowościach zapowiadają, że nie będą egzekwować wyroku Sądu Najwyższego.

