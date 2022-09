Kard. Leonardo Ulrich Steiner: Związki homoseksualne to nie jest problem moralny

W wywiadzie dla portalu life Site News nowy kardynał z Brazylii został zapytany, czy podtrzymuje swoje stanowisko dot. związków jednopłciowych w Kościele. W odpowiedzi kard. Leonardo Ulrich Steiner powołał się na poparcie ze strony papieża Franciszka. Stwierdził, że cywilne związki tej samej płci to nie jest problem moralności, a jedynie kwestia zabezpieczenia finansowego.

"To kwestia finansowej i społecznej stabilności"

– To jedynie kwestia finansowej i społecznej stabilności, więc powinny być akceptowane przez Kościół – mówił kardynał. – Wielu z nich żyje razem do końca życia bez bezpieczeństwa. (…) Nie mają pomocy usług zdrowotnych. To bardzo poważne. Widziałem ludzi zbliżający się do końca życia bez pieniędzy. Z tego powodu często mówił o tym papież Franciszek – kontynuował brazylijski duchowny.

Na pytanie, czy zgadza się ze stanowiskiem Kościoła, co do grzeszności praktyk homoseksualnych, kard. Steiner podkreślił, że chrześcijanie nie mogą narzucać swojej wiary osobom innego wyznania bądź niewierzącym. – Jak możemy rozmawiać o tym, czy to grzech, skoro oni nie żyją wiarą chrześcijańską? – pytał.

Portal Life Site News przypomniał, że brazylijski hierarcha od 2014 roku konsekwentnie domaga się "społecznego wsparcia dla cywilnych związków homoseksualnych". – Potrzebny jest dialog na temat praw do wspólnego życia między osobami tej samej płci, które decydują się żyć razem. Potrzebują wsparcia prawnego od społeczeństwa – mówił wtedy kard. Leonardo Ulrich Steiner w rozmowie z magazynem "O Globo".

