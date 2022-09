USA. Nowenna do św. Michała Archanioła w obronie kościołów i ośrodków ciążowych

Amerykańska organizacja CatholicVote zaprasza wszystkich chrześcijan w Stanach Zjednoczonych do włączenia się w akcję modlitewną. 20 września rozpoczyna się Nowenna do św. Michała Archanioła. Organizatorzy chcą, by tegoroczna modlitwa była odpowiedzią na rosnące ataki na kościoły i ośrodki pro-life pomagające kobietom w ciąży.

"Św. Michał Archanioł to ostateczny wojownik i znany obrońca ludzkiego życia"

– Ruch proaborcyjny wypowiedział wojnę kościołom i organizacjom pro-life, ponieważ stanowczo sprzeciwiają się rzezi niewinnych, bezcennych dzieci, których serca już biją i które są zdolne odczuwać ból – podkreślał prezes organizacji Brian Burch.

Modlący będą prosić o wstawiennictwo i pomoc św. Michała Archanioła, jako "ostatecznego wojownika i znanego obrońcy ludzkiego życia". – Dzięki jego wstawiennictwu i ochronie mamy nadzieję, że orędownicy obrony życia będą mogli kontynuować swoją ratującą życie pracę bez krzywdy – wskazywał Burch w wideo zachęcającym do wzięcia udziału w akcji modlitewnej.

Mercer: Modlitwa to najpotężniejsza broń jaką mamy

– Aborcja i dzieciobójstwo otwierają istoty ludzkie na wpływ upadłych aniołów, dlatego prosimy Księcia Aniołów, aby walczył za nas w tej bitwie – przekonywał dyrektor ds. komunikacji CatholicVote Joshua Mercer. Dodał, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią jaką mamy.

Dziewięciodniowa nowenna zakończy się 29 września, w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Do nowenny można dołączyć także online. Osoby, które zobowiążą się do modlitwy online, każdego dnia będą otrzymywać dostęp do modlitw nowenny i e-mail z przypomnieniem o modlitwie.

Ataki na kościoły i ośrodki pro-life to odpowiedź na czerwcową decyzję Sądu Najwyższego USA o unieważnieniu wyroku Roe kontra Wade. Agresja aborcjonistów skierowana w stronę Kościoła od kilku miesięcy jest wzmożona, jednak jak zauważa Brian Burch, katolicy "od ponad dwóch lat odnotowują gwałtowny wzrost przemocy przeciwko naszej wierze".

