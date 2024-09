Gra w karty

Wybory dopiero 5 listopada, ale głosowanie już się rozpoczęło. Każdy stan jest jak osobne państwo i ma własne przepisy podatkowe, karne oraz te dotyczące głosowania. W niektórych istnieją wybory korespondencyjne, w innych lokale wyborcze i maszyny do głosowania zaczynają działać na długo przed oficjalnym dniem wyborów. Uzasadnienia dla tego typu rozwiązań są przeróżne i mało interesujące. Demokraci wprowadzali je po kawałku od lat, bo to zawsze działa na ich korzyść, a nigdy na korzyść republikanów. Republikanie walczą o głosy wyborców, demokraci walczą o KARTY do głosowania. Pozornie to samo, w praktyce zupełnie co innego – nieważne, ile osób na ciebie głosowało, ważne, ile wypełnionych kart udało ci się zebrać. Czują państwo różnicę?