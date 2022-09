Papież apeluje o inicjatywy prowadzące do zakończenia wojny

Ojciec Święty zaapelował o siłę woli dla przywódców państw "do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą do zakończenia wojny". Wojna toczy się na Ukrainie po rosyjskiej napaści na to państwo.

Papież Franciszek odmówił modlitwę "Anioł Pański" na zakończenie Mszy św., kończącej włoski Krajowy Kongres Eucharystyczny w Materze.

Przyzywając matczynego wstawiennictwa Maryi "w najpilniejszych potrzebach świata", wspomniał najpierw o Mjanmie, która od ponad dwóch lat jest nękana „przez poważne starcia zbrojne i przemoc, które spowodowały jakże wiele ofiar i wysiedlenia wielu osób”. – W tym tygodniu dotarł do mnie krzyk cierpienia z powodu śmierci dzieci w zbombardowanej szkole. Oby wołanie tych maluczki nie pozostało bez echa! Takie tragedie nie mogą mieć miejsca! – podkreślił Franciszek.

Papież Franciszek w modlitwie o zakończenie wojny

- Niech Maryja, Królowa Pokoju, pocieszy naród ukraiński i wyjedna dla przywódców państw siłę woli do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą do zakończenia wojny – mówił papież.

Przyłączył się też do "apelu biskupów Kamerunu o uwolnienie ośmiu osób porwanych w diecezji Mamfe, w tym pięciu księży i siostry zakonnej". - Modlę się za nich i za mieszkańców prowincji kościelnej Bamenda: niech Pan obdarzy pokojem serca i życie społeczne tego umiłowanego kraju – życzył Franciszek.

Przypomniał też, że Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, na temat: "Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami". - Ponówmy wysiłek na rzecz budowania przyszłości według Bożego planu: przyszłości, w której każda osoba znajduje swoje miejsce i jest szanowana; w której migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi mogłyby żyć w pokoju i z godnością. Bo Królestwo Boże realizuje się z nimi, bez wykluczenia. To także dzięki tym braciom i siostrom wspólnoty mogą wzrastać na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej i duchowej; a dzielenie się różnymi tradycjami ubogaca Lud Boży. Zaangażujmy się wszyscy w budowanie bardziej integracyjnej i braterskiej przyszłości! – zaapelował Ojciec Święty.

