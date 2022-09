"Dzieci mogą mieć relacje seksualne z kimkolwiek chcą". Skandaliczne słowa minister równości Hiszpanii

Szokujące słowa hiszpańskiej minister równości padły w środę podczas spotkania Komisji Równości Kongresu Deputowanych w parlamencie Hiszpanii. Irene Montero odniosła się do ustawy aborcyjnej i edukacji seksualnej w Hiszpanii. Zdaniem hiszpańskiej sekretarz stanu, dzieci powinny mieć możliwość angażowania się w akty seksualne z tym, kim mają ochotę, jednak potrzeba obopólnej zgody.

Próba normalizacji pedofilii?

– Nowa ustawa o aborcji jest ustawą o prawach seksualnych i prawach reprodukcyjnych nie tylko po to, aby zagwarantować skuteczny dostęp do dobrowolnego przerwania ciąży, ale także po to, aby mówić na przykład o edukacji seksualnej, która jest prawem dzieci oraz dziewcząt, Wysoki Sądzie, niezależnie od tego, kim są ich rodziny – przekonywała na początku Irene Montero.

Później komentowała akty seksualne z udziałem dzieci. Minister równości uważa, że dzieci powinny mieć prawo do aktów współżycia z tym, kim zechcą. – Wszystkie dzieci w tym kraju mają prawo poznać własne ciało, wiedzieć, że żaden dorosły nie może dotknąć ich ciała, jeśli nie chcą, i że jest to forma przemocy. Mają prawo wiedzieć, że mogą kochać lub mieć relacje seksualne z kimkolwiek chcą, za zgodą – oceniła hiszpańska sekretarz stanu. W obecnym prawie, w Hiszpanii relacje seksualne dozwolone są od 16 roku życia.

Wypowiedź hiszpańskiej polityk zdaje się być próbą normalizacji pedofilii w społeczeństwie. Coraz częściej do opinii publicznej trafiają poglądy aktywistów, którzy uważają słowo "pedofil" za stygmatyzujące" i bronią osoby krzywdzące seksualnie dzieci, jako osoby niezrozumiane.

Na słowa Irene Montero zareagował lider hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascal. Polityk poinformował, że Montero zostanie podana do sądu za jej stanowisko w sprawie edukacji seksualnej dzieci.

