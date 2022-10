Apostołka kultu Bożego Serca. Wspominamy św. Małgorzatę Marię Alacoque

Życiorys Małgorzaty Marii Alacoque

Urodzona w lipcu 1647 roku we Francji. Mając 4 lata, Małgorzata już złożyła śluby dozgonnej czystości. Gdy miała 8 lat, zmarł jej ojciec, dlatego też dziewczynka została oddana pod opiekę kolegium klarysek w Charolles. Niedługo potem Małgorzata ciężko zachorowała, co zmusiło ją do powrotu w rodzinne strony. Opieką zajęli się wujek oraz ciotki. W tym okresie życia Małgorzata wiele cierpiała.

Choroba trwała 4 lata. Był to czas duchowego dojrzewania Małgorzaty. Dziewczyna pragnęła Boga, odrzucając świat i jego propozycje. Już wtedy pragnęła poświęcić się służbie Bogu, jednak pozostała w domu, by pomagać opiekunom. Dopiero w wieku 24 lat wstąpiła do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. Był to zakon założony przez św. Franciszka Salezego oraz św. Joannę Chantal. 25 sierpnia 1671 r. Małgorzata Alacoque otrzymała habit zakonny.

Wizjonerka i apostołka kultu Bożego Serca

Od 1673 roku Małgorzata miała mistyczne wizje. Pierwsze objawienie miało miejsce 27 grudnia tego roku podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus przytulił Małgorzatę Marię Alacoque do Swej piersi, a następnie rzekł: Moje Boże Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, a ku tobie w szczególności, że nie mogąc już dłużej utrzymać w sobie tych gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, aby rozprzestrzeniły się one za twoim pośrednictwem, i pragnę ukazać się ludziom, by wzbogacić ich swoimi skarbami, które przed tobą odkryję, a które zawierają uświęcające i zbawcze łaski konieczne dla ocalenia ich przed otchłanią potępienia. Przez ponad półtora roku sam Pan Jezus ukazywał jej się w wielu objawieniach. Małgorzata poznawała w tym czasie Serce Jezusa, spragnione miłości ludzi. Życzeniem Jezusa było, by Małgorzata jak najczęściej przyjmowała Komunię świętą, o ile pozwoli jej na to posłuszeństwo, a także by nie opuszczała Komunii w pierwsze piątki miesiąca.

W czasie objawień Jezus objawił również Małgorzacie tzw. Godzinę Świętą. Prosił, by w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca między godziną 23 a 24 uczestniczyła duchowo w Jego konaniu w Ogrójcu. Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem – miał powiedzieć do Małgorzaty Marii Alacoque sam Pan Jezus.

Chrystus przekazał Małgorzacie Marii Alacoque sposoby, aby wynagradzać Bożemu Sercu.

Wynagradzanie Bożemu Sercu:

1. Częste przyjmowanie Komunii Świętej w intencji zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi względem Bożego Serca, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca.

2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego.

3. Godzina święta – czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników.

4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca:

1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie.

2. Sprawię pokój w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń wymazane nie będą.

12. Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Komunii Świętej, użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci.

Przekazanie orędzia o uczczeniu Najświętszego Serca Jezusa oraz 9-piątkowej Komunii świętej nie było dla Małgorzaty Marii Alacoque łatwe. Doznała wielu sprzeciwów, nie chciano wierzyć w prawdziwość jej objawień. Co dotyczyło także jej przełożonej. Dopiero po zmianie przełożonej w 1683 r., Małgorzata mogła rozpocząć propagowanie nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków oraz uczczenia Najświętszego Serca Jezusowego. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i udało jej się rozszerzyć je także na inne klasztory sióstr wizytek. Z inicjatywy Małgorzaty Marii Alacoque wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa. Jednak kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oficjalnie został uznany dopiero w 1765 r. przez papieża Klemensa XIII.

Małgorzata Maria Alacoque zmarła mając 43 lata, 17 października 1690 roku. Została beatyfikowana w 1864 roku przez Piusa IX. Kanonizacji dokonał Benedykt XV w 1920 roku. Kościół w Polsce wspomina św. Małgorzatę Marię Alacoque 14 października.

Czytaj też:

"Młodzi za Jezusem". Trwa październikowa adoracja młodzieży za młodzieżCzytaj też:

Top 10 świętych kobiet, które mogą być wzorem w codziennym życiu