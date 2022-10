Kard. Dziwisz: Nie pozwólcie pozbawić należnej czci Jana Pawła II, który odnowił Polskę

W modlitwie papieża były obecne wszystkie wielkie sprawy Kościoła i świata, któremu starał się służyć i wstawiać się za nim przed Bogiem – mówił kard. Stanisław Dziwisz w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Hierarcha odprawił tam Mszę św. w 44. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

Kard. Dziwisz o Janie Pawle II

Kard. Dziwisz przypominał w homilii, że Jan Paweł II od dziecka był człowiekiem modlitwy, gdy przychodził do wadowickiej świątyni czy pielgrzymował do Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Cały pontyfikat Jana Pawła II przepełniony był modlitwą, od rana do wieczora. Ojciec Święty żył i pracował, mając stałą świadomość obecności Boga. Modlitwa towarzyszyła mu w pracy, a praca zbliżała go do Boga – opowiadał krakowski arcybiskup senior. Jak dodał, papież modlił się „podczas pisania tekstów dokumentów Kościoła, katechez, homilii i przemówień”, ale także w czasie niezliczonych spotkań z ludźmi w Watykanie i podczas pielgrzymek. - Tak było również podczas ostatnich lat posługi papieskiej, naznaczonych cierpieniem – zaznaczył kardynał.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II przekonywał, że nie można sobie wyobrazić Jana Pawła II bez jego modlitwy, która „stanowiła istotny rys jego osobowości i służby”.

- W modlitwie papieża były obecne wszystkie wielkie sprawy Kościoła i świata, któremu starał się służyć i wstawiać się za nim przed Bogiem. W pewnym sensie jego modlitwa przypominała postawę Mojżesza. Podczas walki Izraelitów z Amalekitami Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry i wtedy Izrael miał przewagę. Gdy zaś zdrętwiały mu ręce, podtrzymywano mu je i były wzniesione wysoko aż do zachodu słońca i odniesienia zwycięstwa – mówił.

Owoce posługi papieża

- Przeżywając dziś z całym Kościołem w Polsce Niedzielę Papieską, dziękujmy Bogu za dar życia i służby Jana Pawła II. Święty dziś papież, który przyszedł na świat w Wadowicach ponad sto lat temu, odszedł już do wieczności, ale przecież jego osobowość, jego nauczanie, jego posługa i świętość nadal rodzą obfite owoce w Kościele i świecie – podkreślał kard. Dziwisz.

Przypominał, że polskiemu papieżowi w znacznym stopniu należy zawdzięczać wyzwolenie kraju i wschodniej części Europy spod „tyranii bezbożnego systemu komunistycznego”.

- Janowi Pawłowi II zawdzięczamy to, że Kościół przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej jeszcze więcej uwagi poświęca obronie ludzkiego życia, rodzinie i młodym. Jan Paweł II uczył nas, jak stawiać czoło wyzwaniom współczesnego świata, jak być wiarygodnym, jak bez kompleksów dawać świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii w dzisiejszym świecie, bo tylko On ma słowa życia wiecznego – wymieniał kard. Dziwisz.

- Na zakończenie zwracam się do was, którzy mieliście to szczęście spotkać się z Janem Pawłem II Świętym i Wielkim! Nie pozwólcie pozbawić należnej czci tego, który odnowił Polskę i świat i stał się chlubą narodu naszego pośród narodów świata! - zaapelował do mieszkańców miasta, w którym urodził się przyszły papież.

