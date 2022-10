"Kościół wobec LGBT". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Stosunek Kościoła katolickiego do LGBT. LGBT w Kościele. „Lawendowa mafia” – to tylko niektóre z artykułów w specjalnym dodatku "Kościół wobec LGBT", który znajduje się w najnowszym numerze "Do Rzeczy.

Od „grzechu wołającego o pomstę do nieba” do „etyki inkluzywnej” – pisze w tekście "Stosunek Kościoła katolickiego do LGBT" prof. Grzegorz Kucharczyk. Wydawać by się mogło, że naturalną drogą dla wyznawców ideologii LGBT byłoby opuszczenie szeregów Kościoła i niezawracanie sobie głowy jego wiarą i nauką. I rzeczywiście część z nich dokonała oficjalnych lub nieoficjalnych aktów apostazji. Niemała grupa jednak postanowiła zostać, by rozbić katolicką moralność od środka – wskazuje Krystian Kratiuk w artykule "Czego oni od nas chcą?". O LGBT w Kościele z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem TChr rozmawia Tomasz D. Kolanek. Wśród licznych problemów, z którymi zmaga się dziś Kościół katolicki, niewiele jest tak palących jak działalność tzw. lawendowej mafii. W strukturach kościelnych w wielu państwach świata ukształtowała się nieformalna sieć powiązań między homoseksualnymi duchownymi, którzy wspierają się w karierze i stopniowo przejmują kontrolę nad kluczowymi obszarami i instytucjami – pisze Paweł Chmielewski. Cały dodatek znajduje się poniżej: