Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. "Dziękuję za wsparcie"

Chodzi o działania związane z Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, obchodzonym w tym roku już po raz 23. – przekazała w komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Papież przesyła pozdrowienia

– Pozdrawiam czule was wszystkich, przybywających z Włoch i innych krajów, rodziny, parafie stowarzyszenia i pojedyncze osoby. Widzę tu flagi hiszpańskie, polskie, argentyńskie, witajcie wszyscy! Pozdrawiając Polaków, pragnę podziękować tym, którzy wspierają dzień modlitwy i zbiórki funduszy dla Kościoła Europy Wschodniej – mówił papież w krótkich pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański.

Jak informuje KAI, w tym roku Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest już po raz 23., a jego hasłem są słowa: "Posłani w pokoju Chrystusa. Zebrane ofiary zostaną w większości przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy.

"Adwent czasem łaski"

W niedzielę podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty wystąpił z przesłaniem na II niedzielę Adwentu.

– Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, Ewangelia liturgii czytań ukazuje nam postać Jana Chrzciciela. Tekst mówi, że "nosił on odzienie z sierści wielbłądziej", że "jego pokarmem były szarańcza i miód leśny" oraz iż wzywał wszystkich do nawrócenia, mówiąc tak: "Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Głosił bliskość. Krótko mówiąc, był to człowiek surowy i radykalny, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nawet nieprzyjemny i budzić pewien lęk. Ale zadajemy sobie zatem pytanie: dlaczego Kościół co roku proponuje go jako głównego towarzysza drogi w okresie Adwentu? W tym okresie Adwentu. Co kryje się za jego surowością, za jego pozorną nieżyczliwością? Jaki jest sekret Jana? Jakie przesłanie Kościół daje nam dziś wraz z Janem? – pytał papież Franciszek. – W istocie Jan Chrzciciel jest nie tyle człowiekiem surowym, ile człowiekiem uczulonym na dwulicowość – stwierdził.

