Abp Szewczuk: Dziś Jezus Chrystus jest na Ukrainie

My wszyscy razem jako Kościół chcemy być wspólnotą prawdziwych, żywych relacji. I pomagając sobie wzajemnie, musimy w nich wzrastać, a szczególnie wspierać, modlić się, towarzyszyć naszej bohaterskiej ukraińskiej młodzieży. Podkreślił to zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Światosław Szewczuk w swoim orędziu w niedzielę 11 grudnia, w 291 dniu wojny prowadzonej przez Rosję na pełną skalę przeciw narodowi ukraińskiemu.

"Kluczem jest wiara"

Komentując poranne wiadomości wojskowe, hierarcha zaznaczył, że epicentrum konfrontacji zbrojnej pozostaje obwód doniecki, a w szczególności miasta Bachtmut i Awdijiwka. Ponadto, w ciągu minionej nocy nieprzyjaciel wystrzelił niemal 50 pocisków na trzy gminy obwodu dniepropietrowskiego, 6 razy ostrzelał heroiczne miasto Nikopol.

Abp Szewczuk zwrócił uwagę na ukraińską młodzież. „Widzimy, że kluczem do piękna, heroizmu, odporności naszej młodzieży jest wiara - wiara w zwycięstwo dobra. Dla chrześcijan dobrem, które zawsze zwycięża jest Jezus Chrystus - nasz Pan i Zbawiciel” - stwierdził. Jednoczenie zachęcił wszystkich, którzy mogą pójść do kościoła, aby wzięli ze sobą w modlitwie dziewczyny i chłopców, którzy są na froncie i nie mają możliwości uczestniczenia w Boskiej Liturgii. A także tych, którzy znajdują się na terenach okupowanych i którym wróg zamknął drogę do świątyni.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił, że człowiek rośnie i rozwija się, poznaje siebie i innych ludzi poprzez budowanie z nimi relacji.

"Tu jest Chrystus"

„Młody człowiek odkrywa siebie, swoje możliwości, poznaje Boże moce, które budzą się w jego osobie dopiero wtedy, gdy spotyka drugiego człowieka, gdy spotyka Pana Boga. Jezus Chrystus jest młody wśród młodych, aby być dla nich wzorem i poświęcić ich Bogu” - powiedział hierarcha. Przypomniał, że „Jezus Chrystus żył, głosił i umarł na krzyżu w młodym wieku, który nazywamy dorosłą młodością. Bycie młodym nie jest łatwe we współczesnym świecie, ale jest jakże piękne. Bo młodość jest czasem porównywana do wiosny człowieka. Od tego, jak przeżyliśmy ten okres, zależy całe życie, bo w młodości kładzie się jego fundamenty” - dodał duchowy przywódca Ukraińców.

Podkreślił, że młodość to czas wyjątkowej kreatywności, czas poszukiwań, czas marzeń, a więc i umiejętności ich realizacji. „Życie, które Pan daje młodym ludziom, jest najcenniejszym darem i jakże ważne jest, aby przeżyć je prawidłowo, otwierając je w relacji z żywym Bogiem - naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dziś Jezus Chrystus jest na Ukrainie młody wśród młodych. On jest treścią, podstawą odrodzenia narodu ukraińskiego" - powiedział hierarcha.

„W naszych parafiach, we wspólnotach młodzi ludzie składali obietnicę wierności Bogu, bo zdawali sobie sprawę, że tylko w ten sposób można położyć prawdziwe solidne fundamenty pod udane, pełne życie nawet pośród wojny" - przypomniał zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i zachęcił do wierności Chrystusowi.

