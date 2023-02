Nikaragua: Duchowni wśród 94 osób pozbawionych obywatelstwa przez władze

Z ustaleń mediów z Ameryki Środkowej wynika, że w gronie ukaranych są biskup pomocniczy Managui Silvio Báez i ksiądz Edwin Román. Obaj przebywają obecnie w Miami na Florydzie. Wśród pozbawionych obywatelstwa znaleźli się również opozycyjni politycy, prawnicy, publicyści, działacze społeczni, dziennikarze i pisarze.

W uzasadnieniu swojej decyzji władze Nikaragui stwierdziły, że osoby te miały, zdaniem miejscowego wymiaru sprawiedliwości, dopuścić się spisku przeciwko "integralności narodowej" i szerzyć nieprawdziwe informacje.

Biskup Báez opuścił ojczyznę 23 kwietnia 2019 r. na polecenie papieża Franciszka. Tłumaczono wówczas, że duchownemu grozi niebezpieczeństwo, w tym zagrożenie życia ze strony reżymowych służb bezpieczeństwa. Po trwającym blisko rok pobycie w Rzymie nikaraguański hierarcha udał się do Miami i tam obecnie przebywa.

Od ponad dwóch lat w Nikaragui trwa prowadzona przez reżym Ortegi fala prześladowań Kościoła. Przejawia się to m.in. w zatrzymaniu osób duchownych, wydalaniu ich z kraju i zamykaniu katolickich mediów. 6 marca Nikaraguę musiał opuścić na żądanie władz nuncjusz apostolski w tym kraju, Polak abp Waldemar S. Sommertag.

Tyrania w Nikaragui

Daniel Ortega, który od kilku lat rządzi metodami dyktatorskimi, mając u boku swoją żonę Rosario Murillo jako wiceprezydent, uparcie przyznaje się do bycia katolikiem, ale nie szczędzi krytyki, oskarżeń i działań wymierzonych w Kościół katolicki, hierarchię, duchowieństwo i wiernych.

W swoim wystąpieniu wygłoszonym pod koniec września powiedział na przykład: „Biskupi są mianowani przez kogoś, kto nie został wybrany przez ludzi, ale przez grupę kardynałów. Chciałbym powiedzieć Jego Świątobliwości, papieżowi, z całym szacunkiem, władzom Kościoła katolickiego, jestem katolikiem i jako katolik nie czuję się reprezentowany, nie czuję się reprezentowany przez to wszystko, co znamy, ale także przez to, że słyszymy o demokracji, a oni jej nie praktykują".

Jednocześnie w stolicy kraju, Managui krążą pogłoski, że kolejny biskup ma być zmuszony do opuszczenia kraju: bp Rolando Alvarez, biskup Matagalpa i administrator apostolski Estelì, który od ponad miesiąca przebywa w areszcie domowym.

