Czechy. Liczba chrztów powróciła do stanu sprzed "pandemii"

Odsetek chrztów nawet wzrasta, a ich struktura według wieku i terytorium zbliża się do sytuacji sprzed pandemii – informuje Kościół katolicki w Republice Czeskiej.

Przez "ograniczenia" pandemiczne było mniej chrztów

W roku 2020 "ograniczenia" związane z "pandemią" koronawirusa sprawiły, że spadła liczba chrztów. W 2021 r., kiedy życie kościelne się odradzało liczba chrztów powoli powracała do poprzedniego poziomu, ale utrzymywały się różnice w strukturze wiekowej i rozkładzie terytorialnym chrztów.

W 2022 roku w Kościele katolickim w Republice Czeskiej ochrzczono 17 725 osób. Jest to o ponad jedną piątą więcej niż w roku 2020. W porównaniu z rokiem 2021 udział ochrzczonych dzieci poniżej 1 roku życia w ogólnej liczbie wszystkich urodzeń wzrósł do 13 proc. co jest bliskie poziomowi sprzed pandemii.

Jak wskazuje sekretarz generalny Czeskiej Konferencji BIskupiej, ks. Stanislav Přibyl, w minionych dwóch latach spadła liczba chrztów dzieci poniżej pierwszego roku życia. Do 2020 r. stanowiły one zawsze ponad ¾ wszystkich chrztów, w ubiegłym roku odsetek ten spadł poniżej 73 proc. Przybyło natomiast chrztów w kategorii 1-7 lat z 14 proc. do 18 proc. Choć z pewnością miało to związek z przesunięciem chrztów dzieci urodzonych podczas największych restrykcji na 2021 r., to w ubiegłym roku tendencja ta utrzymała się zarówno w Czechach, jak i na Morawach.

Sytuacja wróciła do normy

Chrzty dzieci w wieku szkolnym 7-14 lat i dorosłych stanowiły w ostatniej dekadzie około 9 proc. ogółu i podobnie było w ubiegłym roku. Natomiast w 2021 r. ich udział spadł do 7,4 proc., ze względu na ograniczenie możliwości przygotowania do sakramentu chrztu. Obecne liczby katechumenów przygotowujących się do chrztu wracają do wartości sprzed 2020 r. W Czechach od dłuższego czasu wyższy jest udział chrztów dorosłych (8-9 proc. niż na Morawach - 3-4 proc.).

Dyrektor sekcji młodzieżowej czeskiego episkopatu, ks. Roman Kubín zauważa. że czasami decyzja o wierze jest wynikiem lat poszukiwań i studiów, a czasami jest jak mrugnięcie okiem. „Znam osoby wierzące, które doszły do wiary poprzez głębokie doświadczenie własnego cierpienia lub cierpienia kogoś bliskiego. Na podstawie ich świadectwa można powiedzieć, że nie znajdziemy w tym względzie reguły” – stwierdził duszpasterz.

Na tradycyjnie bardziej pobożne Morawy przypada prawie 3/5 chrztów w Republice Czeskiej. W latach kwarantanny i restrykcji odsetek ten jeszcze wzrósł, do 62,2 proc. w 2021 r. Jednak w ubiegłym roku wszystkie diecezje czeskiej prowincji kościelnej odnotowały wyższą liczbę chrztów niż w poprzednich dwóch latach, a stosunek liczby chrztów między Czechami a Morawami wrócił do stanu wyjściowego.

W czeskich statystykach kościelnych i państwowych nie pojawiły się jeszcze żadne dane dotyczące uchodźców z Ukrainy. Ich wpływ na przyrost naturalny i przyjmowane sakramenty w Kościele greckokatolickim będzie niebagatelny – uważają czescy duszpasterze.

Czytaj też:

Solemnitas Solemnitatum! Uroczystość Uroczystości. Wyjątkowa, polska WielkanocCzytaj też:

"Niech Wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie". Rozmowa z ks. prof. Chrostowskim