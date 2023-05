Chiny: Biskupi aresztowani i poddawani kontroli

W środę papież Franciszek skierował szczególną myśl "do tych, którzy cierpią, pasterzy i wiernych", zachęcając ich do wzniesienia modlitwy do Boga, aby "Dobra Nowina o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym mogła być głoszona w swej pełni, pięknie i wolności, przynosząc owoce dla dobra Kościoła katolickiego i całego społeczeństwa chińskiego".

Sytuacja Kościoła w Chinach

Obecnie w Chinach jest oficjalnie 67 biskupów. Jest to liczba niewielka, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jedna trzecia diecezji nadal pozostaje nieobsadzona, pomimo tymczasowego porozumienia między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową, podpisanego w 2018 r. i odnowionego w październiku ubiegłego roku. Wśród biskupów uznanych przez Chińską Republikę Ludową co najmniej 12 jest nadzorowanych lub manipulowanych przez władze cywilne. Kolejnych 13 biskupów nieoficjalnych (należących do podziemnych wspólnot, powszechnie określanych jako tajne) są trzymani pod strażą, a ich działalność jest bardzo ograniczona. Czterech innych nieoficjalnych biskupów znajduje się w jeszcze bardziej niepewnej sytuacji: od kilku lat nie ma na ich temat żadnych wiadomości, a niektórzy twierdzą, że zmarli w więzieniu.

Wideo rozpowszechnione w sieci ukazuje siedmiu księży w środowisku prywatnym, jednego z mitrą i pastorałem, drugiego z paramentami mszalnymi i wszystkich noszących sutanny, stuły i z piuską biskupią na głowach. Twierdzą, że są biskupami, ale są w istocie "biskupami nielegalnymi". Wydaje się, że inicjatywa została podjęta przez Paula Wang Huiyao z Zhouzhi i Zhang Tongli z diecezji Szanghaju, którzy zostali ekskomunikowani. Podczas gdy święcenia biskupie Zhang Tongli nigdy nie zostały uznane przez Stolicę Apostolską, ponieważ zostały uzyskane w wyniku oszustwa, to ks. Wang Huiyao należał do grona "biskupów nieregularnych", którzy mogli działać jedynie jako kapłani. Wykonywanie przez nich czynności biskupich wymagało interwencji Stolicy Apostolskiej, która w 2021 r. usunęła ich ze stanu duchownego.

Natomiast ostatnio kilku innych księży ogłosiło się biskupami, w wyniku czego powstała lista około 15 nazwisk "biskupów nielegalnych". Zjawisku temu sprzyja ogólna sytuacja zamieszania i niejasności w chińskim Kościele. Władze cywilne są tym zaniepokojone, ponieważ podobne zjawisko odnotowuje się również w innych wyznaniach religijnych – relacjonuje agencja AsiaNews.

