Franciszek zabrał głos pierwszy raz po operacji

"Szczerze doceniam modlitwy i liczne wyrazy bliskości i miłości, które otrzymałem w ciągu ostatnich kilku dni. Modlę się za wszystkich, a szczególnie za tych, którzy cierpią. Proszę was, abyście pamiętali o mnie w swoich modlitwach" – napisał w piątek, 9 czerwca na portalu Twitter papież Franciszek.

twitter

Rzym: Papież po operacji

Przypomnijmy, że w ostatnią środę papież Franciszek przeszedł zabieg laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu pooperacyjnej przepukliny rozetnej, która powodowała nawracające, bolesne i pogarszające się zespoły subokluzyjne.

Operację przeprowadził chirurg Sergio Alfieri. – Papież Franciszek jest przytomny i czujny, żartował z lekarzami, operacja zakończyła się sukcesem – powiedział dziennikarzom.

Prof. Alfieri zaznaczył, że operacja była planowana i wynikała z bolesnych syndromów u Ojca Świętego w minionych miesiącach, które się nasilały, stawały się coraz częstsze. Decyzję o operacji podjęto po wcześniejszych badaniach szczegółowych. W jej trakcie usunięto zrosty utrudniające funkcjonowanie jelit i powodujące w efekcie ból. Pierwotna wada została następnie naprawiona za pomocą plastyki brzusznej z pomocą siatki protetycznej. Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym bez powikłań. Papież Franciszek dobrze zareagował zarówno na operację, jak i na znieczulenie.

Operacja ta ze względu na ryzyko niedrożności jelit została uznana za pilną i jest następstwem operacji jelita grubego, którą papież przeszedł 4 lipca 2021 r.

ŚDM bez udziału Franciszka?

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie nie odbędą się bez udziału papieża Franciszka – poinformował w piątek portugalskie media media lokalny komitet organizujący to wydarzenie. Deklaracja organizatorów imprezy to odpowiedź na zadane przez lizboński dziennik "Publico" pytanie, co się stanie w sytuacji, gdyby papież z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć do portugalskiej stolicy na wydarzenie zaplanowane pomiędzy 1 a 6 sierpnia 2023 r. "Światowych Dni Młodzieży nie organizuje się bez obecności papieża, a organizatorzy wydarzenia biorą pod uwagę tylko taki scenariusz" – napisał lokalny komitet.

Organizatorzy ŚDM twierdzą, że w sytuacji niedomagań zdrowotnych papieża Franciszka konieczne będzie przełożenie daty tego wydarzenia. Wskazują, że papieża nie mógłby zastąpić w Lizbonie żaden inny hierarcha kościelny. Zaplanowane na 1-6 sierpnia w Lizbonie Światowe Dni Młodzieży mają zgromadzić ponad 1 mln młodzieży z ponad 180 państw świata. Pierwotnie impreza planowana była na 2022 r., ale w związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r., Stolica Apostolska w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Portugalii odroczyła to wydarzenie.

