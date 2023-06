Rzym: Papież po operacji. Czuje się dobrze, jest przytomny i już żartuje

Prof. Alfieri zaznaczył, że operacja była planowana i wynikała z bolesnych syndromów u Ojca Świętego w minionych miesiącach, które się nasilały, stawały się coraz częstsze. Decyzję o operacji podjęto po wczorajszych badaniach. W jej trakcie usunięto zrosty utrudniające funkcjonowanie jelit i powodujące w efekcie ból. Pierwotna wada została następnie naprawiona za pomocą plastyki brzusznej z pomocą siatki protetycznej.

Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym bez powikłań. Ojciec dobrze zareagował zarówno na operację, jak i na znieczulenie. Ojciec Święty już się obudził, i żartował pytając profesora o to, kiedy będzie trzecia operacja. Dodał, że podczas zabiegu nie wykryto innych chorób czy patologii.

Operacja ta ze względu na ryzyko niedrożności jelit została uznana za pilną i jest następstwem operacji jelita grubego, którą papież przeszedł 4 lipca 2021 roku. Oczekuje się, że będzie hospitalizowany przez kilka dni. We wtorek rano, po wizycie w przychodni watykańskiej papież udał się do szpitala Gemelli na tomografię komputerową. Wyniki badania diagnostycznego przekonały lekarzy o konieczności ponownej operacji Franciszka. Jest to jego trzeci pobyt w rzymskiej klinice po tym 2021 r., który trwał dziesięć dni, i 29 marca 2023 r., z powodu zapalenia oskrzeli, który trwał trzy dni.

Podano datę kolejnej pielgrzymki papieża

Papież Franciszek odwiedzi Mongolię w dniach 31 sierpnia-4 września. Informację tę podał dyrektor watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni.

"Przyjmując zaproszenie Prezydenta Mongolii oraz władz kościelnych tego kraju, papież Franciszek odbędzie podróż apostolską do Mongolii od 31 sierpnia do 4 września bieżącego roku. Jej program i dalsze szczegóły zostaną opublikowane w nadchodzących tygodniach" – czytamy w komunikacie.

Jak wskazują komentatorzy, Franciszek będzie pierwszym papieżem odwiedzającym Mongolię. W tym liczącym 3 348 tys. mieszkańców kraju jest zaledwie kilkuset

