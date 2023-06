Policzek wymierzony Watykanowi. Skandaliczne działanie USA

Swoimi działaniami amerykańska ambasada pochwaliła się na swoim koncie na Twitterze.

"W czerwcu Stany Zjednoczone obchodzą Miesiąc Dumy. Ambasada USA w Watykanie stoi po stronie społeczności LBGTQI+ przeciwko dyskryminacji i innym formom prześladowania z powodu tego, kim są i kogo kochają" – napisano na profilu placówki.

Do wpisu dodano zdjęcie dokumentujące, jak na ścianach ambasady wywieszono flagę środowisk LGBT.

Lisicki: To coś w rodzaju splunięcia w twarz katolikom

Rok temu doszło do podobnej sytuacji. Wtedy również na ambasadzie USA przy Stolicy Apostolskiej wywieszono flagę środowisk LGBT. Sprawę wówczas ostro komentował redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy". Teraz przypominamy fragment tamtego odcinka:

– To jest coś absolutnie obrzydliwego. Watykan jest samym centrum życia Kościoła i minimalny szacunek wymagałby od amerykańskich dyplomatów, aby ten szacunek zachowali. Tęczowa flaga jest związana z ruchem, który neguje i odrzuca wszystko to, co katolickie. To coś w rodzaju splunięcia w twarz katolikom. Jak patrzę, jak w tej sprawie działa amerykańska dyplomacja, to jest to przykład niezwykłego chamstwa i bezczelności – mówił redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w premierowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

USA wspiera rewolucję LGBT

Stany Zjednoczone od dawna wspierają rewolucję środowisk LGBT. W ubiegłym roku Biały Dom wystosował specjalną proklamację w tej sprawie.

"Dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. Członkowie społeczności LGBTQI+ – zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne – nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka" – napisał prezydent Joe Biden w czerwcu zeszłego roku.

Biden zapewnił, że jego administracja "stoi po stronie każdego Amerykanina LGBTQI+ w toczącej się walce z nietolerancją, dyskryminacją i niesprawiedliwością". Dlatego też zdecydowano, że w Stanach Zjednoczonych czerwiec będzie ogłoszony "miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualnych".

