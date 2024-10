Parlament Ukrainy zakazał mobilizacji części cywilów. Jest jeden warunek

Poparcie dla zmiany było wysokie. W głosowaniu za propozycją niewysyłania na wojnę cywilów we wskazanym wieku opowiedziało się 311 deputowanych. Tamtejsza Rada Najwyższa składa się z 450 posłów.

Ukraina nie wyśle na wojnę ludzi poniżej 25 roku życia

Ustawa uniemożliwia mobilizację osób w wieku 18-25 lat, które nie odbyły służby wojskowej bądź nie studiowały na uczelniach wojskowych, ale miały status tzw. "ograniczonej przydatności”. Oznacza to osobę, która nie nadaje się do służby wojskowej w czasie pokoju ze względu na stan zdrowia, ale może zostać powołana do służby podczas wojny.

Ustawa została przedłożona do podpisu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Kontrowersyjna zmiana

Parlament Ukrainy w kwietniu uchwalił nową, kontrowersyjną ustawę o mobilizacji. Największa kontrowersja dotyczy zmiany norm w zakresie demobilizacji żołnierzy. Według wcześniejszych przepisów po 36 miesiącach wojskowy mógł zdecydować o zakończeniu służby. Teraz taka możliwość została zniesiona.

Obniżony wiek poboru

Na bazie ustawy wiek poborowy został obniżony z 27 do 25 lat, a wezwania mogą być wysyłane w formie elektronicznej.

Zamiast obowiązkowej służby wojskowej wprowadzona została podstawowa służba wojskowa, która trwa pięć miesięcy w czasie pokoju i trzy miesiące w czasie wojny. Podstawowe szkolenie wojskowe w wymiarze maksymalnie trzech miesięcy, obowiązuje wszystkich Ukraińców w wieku od 18 do 25 lat we wszystkich placówkach edukacyjnych.

Powrót przed komisję lekarską

Według ustawy Ukraińcy podlegający poborowi są zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w okresie do dwóch miesięcy. Ci, którzy zostali zakwalifikowani jako zdolni do służby w ograniczonym zakresie, zostali zobligowani ponownie stawić się przed wojskową komisję lekarską. Celem uniknięcia korupcji w ramach zaktualizowanej procedury, wszyscy, którzy otrzymali zaświadczenie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, wyłączając wojskowych, muszą przejść ponowne badanie lekarskie pod kątem zdolności do służby.

