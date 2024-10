Andrzej Duda zmienia plany. Wizyta w Ramstein odwołana

Prezydent Andrzej Duda nie uda się w sobotę do bazy Ramstein w Niemczech – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Decyzja w tej sprawie to pokłosie ogłoszonej we wtorek nieobecności na szczycie prezydenta USA Joe Bidena.

O zmianie planów Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środowym komunikacie. Kancelaria Prezydenta: Andrzej Duda nie pojedzie do Ramstein Przekazano w nim, że prezydent nie uda się do Niemiec, gdzie 12 października w bazie Ramstein miało odbyć się spotkanie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. Jak wyjaśniono, powodem tej decyzji jest odwołanie wizyty prezydenta USA Joe Bidena i zmiana formuły szczytu. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że informacje dotyczące nowej daty oraz ewentualnego udziału Andrzeja Dudy w szczycie zostaną przekazane opinii publicznej po otrzymaniu szczegółów od organizatorów tego wydarzenia. Przypomnijmy, że o odwołaniu wizyty amerykańskiego przywódcy w Niemczech Biały Dom poinformował w opublikowanym we wtorek oficjalnym komunikacie. "Biorąc pod uwagę przewidywaną trajektorię i siłę huraganu Milton, prezydent Biden przekłada swoją nadchodzącą podróż do Niemiec i Angoli, aby nadzorować przygotowania i reakcję na huragan Milton, a także trwającą reakcję na skutki huraganu Helene na południowym wschodzie" – poinformowano. W środę niemieckie media poinformowały, że w związku z decyzją Joe Bidena spotkanie w Ramstein zostało przełożone. Spotkanie w bazie Ramstein Spotkanie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, określanej potocznie "formatem Ramstein", zostało ogłoszone przez Biały Dom 26 września. W wydarzeniu mieli uczestniczyć przedstawiciele władz ponad 50 państw, w tym Polski. Spotkanie zaplanowano na 12 października na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech. Na naradzie obecny miał być przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który planował przedstawić szczegóły nowego planu pokojowego. Poprzednie spotkanie w formule "Ramstein" odbyło się 6 września we Frankfurcie nad Menem. Czytaj też:

