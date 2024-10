"Ja tego nie kwestionuję". Premier reaguje na decyzję prezydenta

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk zwrócił się do wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przygotowanie "w trybie pilnym" stanowiska rządu ws. grupy kontaktowej dot. Ukrainy w niemieckim Ramstein.

– Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że chce reprezentować polskie władze na tym spotkaniu. Zgodnie z zasadą, że w tych sprawach działamy razem, ja już tego nie kwestionuję, ale chciałbym, żebyście panowie przygotowali precyzyjne stanowisko, aby pan prezydent wiedział, co ma zaprezentować na spotkaniu w Ramstein – powiedział Tusk. – Liczę na to, że na czwartkowym spotkaniu z prezydentem przekaże pan nasze jasne stanowisko – zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza premier.

Spotkanie w bazie Ramstein

Biały Dom poinformował 26 września o zwołaniu w październiku kolejnego spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, określanej potocznie "formatem Ramstein". W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz ponad 50 państw, które pomagają Ukrainie w obronie kraju przed rosyjską inwazją.

Spotkanie zaplanowano na 12 października na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech. W rozmowach udział weźmie m.in. prezydent USA Joe Biden, który między 10 a 13 października złoży pożegnalną wizytę państwową w Republice Federalnej Niemiec. Na naradzie będzie obecny także przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który na forum ma przedstawić szczegóły nowego planu pokojowego. Poprzednie spotkanie w formule "Ramstein" odbyło się 6 września we Frankfurcie nad Menem. Prezydent Zełenski zaapelował wówczas do państw pomagających o zignorowanie "czerwonych linii" Kremla i zgodę na wykorzystanie na terytorium Rosji pocisków dalekiego zasięgu. Jego zdaniem, takie działania zmotywowałyby Moskwę do dążenia do pokoju.

