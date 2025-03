"W trosce o dobro instytutu". Bohater głośnej afery składa dymisję

W wydanym komunikacie podkreślono, że decyzja Szymczaka jest podyktowana "troską o dobro Instytutu oraz jego dalszy rozwoju".

"Centrum Łukasiewicz podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Instytutu oraz realizacji jego strategicznych celów" – napisano.

Obowiązki dyrektora obejmie dotychczasowy zastępca dyrektora ds. badawczych dr Sylwester Wyka.

Skandaliczne kulisy powołania Szymczaka

4 marca Wirtualna Polska opisała kulisy powołania Tomasza Szymczaka na dyrektorskie stanowisko w Instytucie Lotnictwa. Miejsca "ustąpił" mu doświadczony ekspert Paweł Stężycki. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje.

Jak napisali dziennikarze, 10 członków Rady Instytutu Lotnictwa zagłosowało przeciwko kandydaturze Szymczaka, dwóch się wstrzymało, nikt nie był za. Mimo to prezes Centrum Łukasiewicza, który odpowiada za powołanie dyrektora Instytutu Lotnictwa, wybrał na stanowisko właśnie jego.

"Szymczak to członek Platformy Obywatelskiej, do niedawna kierował portem lotniczym w Modlinie. W mediach od lat jest przedstawiany jako człowiek Donalda Tuska. Podczas prezentacji przed radą wypadł – jak słyszymy – katastrofalnie. Mówił, że co prawda nie zna się na technologii, ale chętnie się pozna" – wskazywał portal.

Rada Instytutu Lotnictwa składa się z najwybitniejszych przedstawicieli branży lotniczej. W jej skład wchodzą szefowie na Polskę takich korporacji jak Lockheed Martin, GE Aerospace, Thales czy Northrop Grumman. Są w niej też przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z informacji WP wynika, że ministerstwa i departamenty państw sojuszniczych odpowiadające za obronność otrzymują informacje od swoich przedstawicielstw, że Polska w zakresie prac nad rozwojem lotnictwa wojskowego stała się niewiarygodnym partnerem.

