Papież przyjmie prezydenta Ukrainy na audiencji w Watykanie. Będzie to jego trzecie spotkanie z papieżem, który niemalże podczas każdej audiencji apeluje o pokój w umęczonej Ukrainie – podało Radio Watykańskie.

Franciszek przyjął Wołodymyra Zełnskiego w Watykanie w maju 2023 roku. Następnie spotkali się w czerwcu 2024 roku w Apulii we Włoszech na szczycie G7. Ponadto kard. Pietro Parolin, watykański Sekretarz Stanu odwiedził prezydenta Zełenskiego w lipcu br., podczas swej wizyty w Ukrainie. Kard. Matteo Zuppi jest w stałym kontakcie z władzami Ukrainy jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej ws. dotyczących Ukrainy.

"Papież i prezydent Ukrainy, są zgodni co do potrzeby kontynuowania wysiłków humanitarnych na rzecz ludności Ukrainy, a Franciszek szczególnie podkreślił pilną potrzebę 'gestów człowieczeństwa» wobec najbardziej wrażliwych ludzi, niewinnych ofiar konfliktu'" – napisano w nocie watykańskiej po ostatnim spotkaniu głowy Kościoła i przywódcy Ukrainy.

Zełenski za pośrednictwem wpisu na X powtórzył swoją wdzięczność papieżowi za jego "osobistą uwagę na tragedię milionów Ukraińców" i potwierdził, że rozmawiał z Franciszkiem o dziesiątkach tysięcy deportowanych ukraińskich dzieci, które należy sprowadzić do domu wszelkimi wysiłkami.

Dodał, że wezwał do "potępienia rosyjskich zbrodni w Ukrainie" i mówił o "Formule Pokoju jako jedynym skutecznym algorytmie osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, proponując przestrzeganie jej realizacji".

Sojusznicy Ukrainy rozpoczynają nową falę nacisków

Gazeta "El Pais" napisała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przygotowuje się do oficjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. "Po dwóch i pół roku konfliktu Ukraina osiąga granice swoich możliwości, stojąc w obliczu zimy z poważnymi ograniczeniami w dostawach energii z powodu rosyjskich strategicznych bombardowań" – mogliśmy przeczytać.

Hiszpański dziennik zwrócił uwagę na szereg czynników, takich jak rosnąca presja na arenie międzynarodowej, by rozpoczęły się oficjalne negocjacje, w trakcie których rząd w Kijowie może być zmuszony do "bolesnych ustępstw". W artykule postawiono tezę, że wobec tych faktów, prezydent Ukrainy zdecydował się na spotkania z kandydatami na prezydenta USA, mimo kampanii wyborczej, aby "przygotować się na najgorsze", to znaczy powrót Donalda Trumpa do Białego Domu. W razie zwycięstwa kandydatki Demokratów Kamali Harris, Kijów "liczy na jak najszybsze zakończenie wojny" – stwierdziła gazeta.

Czytaj też:

"To może wywołać III wojnę światową". Poważne ostrzeżenie z WęgierCzytaj też:

Zełenski o wyparciu Ukraińców z Wuhłedaru: Życie jest warte więcej niż jakikolwiek budynek