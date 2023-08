Tragedia podczas Światowych Dni Młodzieży. Nie żyje katechetka

Organizatorzy ŚDM przekazali, że 62-letnia kobieta uległa w poniedziałek wypadkowi w miejscu zakwaterowania w mieście Oeiras, na zachodnich przedmieściach Lizbony. Zgon Francuzki stwierdzono w czwartek w szpitalu Św. Franciszka Ksawerego w portugalskiej stolicy.

Dwa poważne wypadki podczas ŚDM

Inny poważny wypadek z udziałem pielgrzyma biorącego udział w Światowych Dniach Młodzieży miał miejsce na podlizbońskiej plaży w miejscowości Carcavelos. Portugalska policja poinformował, że we wtorek do szpitala Św. Marii w Lizbonie przewieziony został 21-letni obywatel Chorwacji, który doznał poważnego wypadku po skoku do wody.

Władze głównego szpitala portugalskiej stolicy przekazały, że stan młodego Chorwata, którego przewieziono do placówki medycznej w ciężkim stanie jest stabilny. Reprezentujący szpital dr João Gouveia sprecyzował, że chorwacki pielgrzym został wyłowiony nieprzytomny z wody przez ratowników morskich. Dodał, że szpital jest w kontakcie z ambasadą Chorwacji w Lizbonie oraz rodziną poszkodowanego.

Z informacji dyrekcji szpitala św. Marii wynika, że do środy na ostry dyżur tego szpitala trafiło już ponad 30 osób, które dotarły na ŚDM. Obchody zakończą się w niedzielę w lizbońskim Parku Tagu.

W trwających od wtorku w Lizbonie Światowych Dniach Młodzieży uczestniczy około 1 mln osób, w tym grupa ponad 25 tys. pielgrzymów z Polski. Głównym miejscem ich spotkań jest położony w środkowej części miasta Stadion im. 1 Maja.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 r. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się.

Do spotkania w Lizbonie (1-6 sierpnia) miało dojść już w ubiegłym roku, ale zostało ono przełożone z powodu pandemii COVID-19.

