Buddyzm i szamanizm. Kard. Marengo: Franciszek zetknie się w Mongolii z bogatą tradycją

– W czasie wizyty papieża Franciszka ważnym momentem jest nie tylko dialog z władzami, ale także z lokalnymi przywódcami różnych wspólnot wyznaniowych. Papież sporka się z nimi w niedzielę w Teatrze Hun. Ten kraj ma długa tradycję duchową, buddyjską, szamanistyczną, a częściowo i muzułmańską – podkreśla kard. Giorgio Marengo, prefekt apostolski Ułan Bator w wywiadzie dla agencji Fides.

Jak dodaje, „w zetknięciu z tą bogatą spuścizną misjonarze od samego początku czuli, że muszą ją poznać, dać sobie czas na studium i wejść z nią w dialog”.

– Dla nas dialog religijny ma ważne znaczenie i w praktyce przekłada się na regularne spotkania z przedstawicielami innych wiar. (...) Zgłębiamy tematy dobra wspólnego, wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo, poszukujemy rozwiązań dla problemów, które dotykają nas wszystkich, podejmujemy wspólne inicjatywy na polu charytatywnym – powiedział kard. Marengo.

Duchowny podkreślił znaczenie osobistych relacji między różnymi przywódcami religijnymi. – Chodzi również o to, by dać ludziom znak, że każda autentyczna tradycja wiary wnosi swój wkład do wzrostu społeczeństwa. Różne tradycje religijne nie są zagrożeniem, lecz jeśli harmonijnie współpracują, stanowią bogactwo dla społeczeństwa i państwa – mówi kard. Giorgio Marengo.

Mongolia: Znaczek pocztowy upamiętniający papieską wizytę

W przeddzień przyjazdu papieża Franciszka, w siedzibie ministerstwa spraw zagranicznych w Ułan Bator odbyła się prezentacja mongolskiego znaczka pocztowego upamiętniającego tę wizytę. Ojciec Święty przebywa w Mongolii w dniach 1-4 września.

Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji Narodów kard. Luis Antonio Tagle wspominał podczas uroczystości, że gdy był dzieckiem, listy z naklejonym na kopercie znaczkiem były sposobem komunikowania się z krewnymi i przyjaciółmi.

„Komunikacja listowna jest formą sztuki i środkiem porozumiewania się, które nigdy nie zaginą. Korespondencja jest ważna dla pobudzania relacji międzyludzkich [w stosunkach] między dwoma krajami” – stwierdził filipiński hierarcha.

Jest to piąty znaczek Poczty Mongolskiej od 1992 roku przedstawiający papieży. Wydrukowano go w 22,5 tys. egzemplarzy.

