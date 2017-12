Nad żłóbkiem Jezusa... dwóch Józefów. "Gejowskie Boże Narodzenie?"

"Gejowskie Boże Narodzenie? Właśnie natknąłem się na to zdjęcie przedstawiające scenę „gejowskiego Bożego Narodzenia” – dwóch Józefów ubranych na różowo, którzy czuwają nad Dzieciątkiem. Jakie to smutne, że ktoś uważa, że to w porządku (lub zabawne lub fajne) narzucać własną interpretację świętego Narodzenia Jezusa. Módlcie się za tych, którzy to zrobili, za zmianę w ich sercach i aby Jezus przebaczył to świętokradztwo, ten atak na chrześcijańską wiarę" – napisał biskup Tobin.

Na wpis biskupa zareagowała również Cameron Esposito, lesbijka, która jest komediowym stand-uperem. To ona pierwotnie zamieściła w internecie zdjęcie. Kobieta stwierdziła, że to niegrzecznie, iż biskup udostępnił jej zdjęcie bez pozwolenia. "Program dla gejów jest dla wszystkich ludzi bezpieczny, mile widziany i kochany. Być może jest to program, z którego powinien skorzystać Kościół" – napisała na Twitterze.