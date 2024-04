Narodowy Marsz Życia. Zięba: Polacy za aborcją? To czysta uzurpacja

14 kwietnia o godz. 12:30 na placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się Narodowy Marsz Życia. Główne hasło wydarzenia to "Niech żyje Polska". I Narodowy Marsz Życia odbył się w 2019 roku. To okazja do świętowania przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Życia (święto państwowe) i dzień później Dnia Świętości Życia (w Kościele).

Zięba: Mniejszość nie może narzucać poglądów większości

Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w rozmowie z Opoką zauważył, że trzeba dawać osobiste świadectwo, pokazując innym, że stoi się po stronie życia. – Większość Polaków, jak wynika z badań, nie popiera tzw. aborcji na życzenie. Według najnowszych badań CBOS, oparcie dla przerywania ciąży, kiedy kobieta nie chce mieć dziecka, deklaruje co czwarty lub co piąty Polak. I tu mamy paradoks kreowany przez skrajne środowiska feministyczne, że wszyscy Polacy są za aborcją. Tak nie jest, to jest czysta uzurpacja, wystarczy spojrzeć na badania. To pokazuje, że mamy duży problem w mediach z przekazem – podkreśla.

– Narodowy Marsz Życia jest okazją, żeby Polacy, którzy są za życiem, pokazali, że chcą prawa, które je chroni. Nie możemy zgodzić się na to, żeby mniejszość narzucała poglądy większości – dodał Zięba.

Prezes PSOŻCz podkreślił również, że zadaniem obrońców życia i prawodawców jest „twórcze rozpoczęcie dyskusji nad tym, co można jeszcze zmienić w polskim prawie, by zwiększyć szacunek do życia”. – Niewątpliwe polem, które wymaga dużych nakładów promocyjnych, są hospicja perinatalne, które pomagają przejść przez bardzo trudny okres w rodzinie, która wie, że narodzi im się ciężko chore dziecko. W szpitalach przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego często aborcja była proponowana jako rozwiązanie „problemu” niepełnosprawnego dziecka. Jeżeli wesprzemy kobietę w tym trudnym okresie, zarówno finansowo jak i psychologicznie, wtedy szacunek do życia będzie zdecydowanie większy – powiedział.

Narodowy Marsz Życia w Warszawie

Tegoroczny Narodowy Marsz Życia będzie m.in. reakcją na inicjatywy uderzające w ochronę życia nienarodzonych dzieci. W tym kontekście organizatorzy przypominają, że prawo do życia od poczęcia to nie sprawa wyznaniowa, ale naturalne prawo człowieka zapisane w Konstytucji RP. Zostało ono potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 1997 i 2020 roku.

Warto również przypomnieć, że do marszu dojdzie kilka dni po tym, jak Sejm zajmie się projektami ustaw zawężającymi prawną ochronę życia w Polsce, a nawet wprowadzającymi tzw. „aborcję na życzenie” do 12 tygodnia ciąży.

Organizatorami Narodowego Marszu Życia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny oraz ponad 30 organizacji partnerskich.

