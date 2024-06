Ks. prof. Chrostowski o św. Piotrze. Wesprzyj film "Grób Rybaka"

Historia odkrywania grobu św. Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

– W tym czasie, kiedy Paweł pisał list, zapewne Piotra w Rzymie nie było. Natomiast następuje dokończenie podróży Pawła do Jerozolimy, pojmanie go, dwa lata uwięzienia cezaryjskiego, potem kilka miesięcy podróży do Rzymu, więc w sumie mamy trzy lata – zauważył ks. prof. Waldemar Chrostowski, biblista, który prezentuje uczciwą i naukową analizę Pisma Świętego.

– W tym czasie, jak tradycja utrzymuje, był tam również Piotr. Trzy lata to dostatecznie dużo. Do ich spotkania mogło dojść, a nawet, jeśli się nie spotkali, to o ich bliskości przesądziła wspólnota męczeńskiego losu. Nie ma żadnych powodów, by wątpić, że Piotra w Rzymie nie było. Zwłaszcza na podstawie Listu do Rzymian – powiedział ks. prof. Chrostowski.

Scenariusz filmu "Grób Rybaka" oparty jest na jedynej polskiej książce opisującej badania watykańskich podziemi, napisanej na podstawie śledztwa dziennikarskiego redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego.

