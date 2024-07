Już za kilka dni startuje Nowenna o pokój na Bliskim Wschodzie

Na Bliskim Wschodzie nie ustają starcia między wojskiem izraelskim a libańskim Hezbollahem, wspieranym przez Iran. W ostatnich dniach zginął jeden z czołowych przywódców tej szyickiej grupy muzułmańskiej. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu obawiają się konsekwencji dalszych starć.

"Hezbollah jest o wiele bardziej wyrafinowany"

W obliczu wojny totalnej zaproponowano modlitwę nowenną. Inicjatorem wydarzenia jest m.in. Projekt Philos. To organizacja, która, jak sama wskazuje "ma na celu promowanie pozytywnego zaangażowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie poprzez kształtowanie liderów, budowanie społeczności i podejmowanie działań w duchu tradycji hebrajskiej".

– Wojna między Izraelem a Hezbollahem byłaby czymś o wiele straszniejszym niż to, co widzieliśmy w przypadku Hamasu. Hezbollah jest o wiele bardziej wyrafinowany. Ich broń jest bardziej wyrafinowana. To jest zupełnie inna i poważniejsza wojna – podkreśla Andrew Doran, starszy pracownik naukowy w Philos Project.

Rusza Nowenna o pokój na Bliskim Wschodzie

Pracownicy The Philos Project są przekonani, że oprócz wysiłków dyplomatycznych potrzebna jest także modlitwa. – Wierzę, że modlitwa może powstrzymać wojnę – wyznaje zastępca dyrektora ds. edukacji w Philos Project Simone Rizkallah.

Nowenna o pokój na Bliskim Wschodzie rozpocznie się 16 lipca i zakończy 24 lipca br. Data ta nie jest przypadkowa. Nowenna pokrywa się z dwoma najważniejszymi świętami w regionie. 16 lipca przypada wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Z kolei 24 lipca Kościół wspomina św. Charbela.

– Mam nadzieję, że naprawdę będziemy modlić się z uczuciem, wiedząc, że nasza wiara zaczęła się w Jerozolimie i początkowo rozprzestrzeniła się w tych krajach – podkreśla Rizkallah i zachęca wszystkich do włączenia w modlitwę. Do udziału w nowennie można zapisać się na stronie The Philos Project: https://philosproject.org/catholic/novenaforpeace.

Modlitwa nowennowa

Matko Boża z Góry Karmel i Święty Charbelu, modlimy się w tych dziewięciu dniach, aby dwa narody podzielone wojną zjednoczyły się i modliły o pokój, a także aby dwie święte góry, Góra Karmel i Góra Liban, oddalone od siebie o sto mil, stały się symbolami pokoju i jedności.

Matko Boża z Góry Karmel, modlimy się o Twoje wstawiennictwo za Ziemią Świętą, gdzie prorok Święty Eliasz głosił kazania, aby ludzie w tym regionie mogli żyć w pokoju. Błagamy Cię o pomoc w uwolnieniu zakładników i powrocie ich do rodzin, aby ta wojna się skończyła, aby ludzie odwrócili się od terroru i aby nie było gorszej wojny w tym regionie.

Święty Charbelu, modlimy się o Twoje cudowne wstawiennictwo, aby Liban uwolnił się od wojny i terroru, aby zapewnił ochronę najbardziej narażonym na nie społecznościom chrześcijańskim i aby Liban znów stał się przesłaniem pokoju dla świata.

Odmawiaj: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Matko Boża z Góry Karmel, módl się za nami.

Święty Charbelu, Cudotwórco Wschodu, módl się za nami.

