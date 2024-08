Kontrowersyjny tekst Franciszka. Papież zabrał głos ws. kary śmierci

"Kara śmierci w żaden sposób nie rozwiązuje problemu przemocy, która może spotkać niewinnych ludzi. Egzekucje, dalekie od sprawiedliwości, podsycają poczucie zemsty, które staje się niebezpieczną trucizną dla naszego cywilizowanego społeczeństwa" – napisał Papież Franciszek w opublikowanym dziś wstępie do książki "Chrześcijanin w celi śmierci. Moje zaangażowanie u boku skazanych", której autorem jest Dale Racinella. Wraz ze swą zoną Susan towarzyszy on jako świecki kapelan skazanym na śmierć.

Zdaniem Franciszka państwom powinno zależeć na tym, by dać więźniom szansę na prawdziwą zmianę życia, zamiast inwestować pieniądze i zasoby w ich tłumienie, tak "jakby byli istotami ludzkimi, które nie są już warte życia i których należy się pozbyć".

Ojciec Święty podkreślił, że "to właśnie Jubileusz powinien zobowiązać wszystkich wierzących do jednoznacznego wezwania do zniesienia kary śmierci, praktyki, która, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, «jest niedopuszczalna, ponieważ atakuje nienaruszalność i godność osoby!»”.

W swoim tekście papież przywołał powieść "Idiota" Fiodora Dostojewskiego stwierdzając, że ta "nienagannie podsumowuje logiczną i moralną niestosowność kary śmierci w następujący sposób, mówiąc o człowieku skazanym na karę śmierci: „«To pogwałcenie ludzkiej duszy, nic więcej! Mówi się: „Nie zabijaj”, a zamiast tego, ponieważ on zabił, inni zabijają jego. Nie, to jest coś, czego nie powinno być»".

Rok Jubileuszowy 2025

58. Światowy Dzień Pokoju będzie związany z Rokiem Jubileuszowym 2025 i encykliką "Laudato si" i "Fratelli tutti".

Zgodnie z zapowiedziami Watykanu, w Roku Jubileuszowym 2025 zostanie otwartych aż pięć Drzwi Świętych. Pierwsze zostaną otwarte w bazylice św. Piotra w Rzymie w Wigilię Bożego Narodzenia tego roku. Wtedy też zostanie zainaugurowany Rok Jubileuszowy 2025 na całym świecie.

Jubileusz Nadziei 2025 będzie trwał od 24 grudnia 2024 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) do 6 stycznia 2026 r. (święto Objawienia Pańskiego). Drzwi Święte tradycyjnie zostaną otworzone także w bazylice św. Jana na Lateranie, bazylice Matki Bożej Większej, a także bazylice św. Pawła za Murami.

W tym Roku Jubileuszowym papież Franciszek otworzy jeszcze jedne Drzwi Święte. Będą one w więzieniu, jednak jego nazwa nie została jeszcze ogłoszona.

