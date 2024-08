"Kosmiczny Chrystus". Szokujący pomysł ks. Jamesa Martina SJ

Obraz pt. "Kosmiczny Chrystus" to projekt znanego z poparcia dla ruchu LBGT ks. Jamesa Martina SJ. Na obrazie widać Jezusa ubranego w bluzę i dżinsy w towarzystwie par homoseksualnych. U stóp Jezusa klęczy papież Franciszek. Obraz nosi tytuł "Obmycie stóp", a jego autorem jest ks. William Hart McNichols, również znany ze swojego poparcia dla homoseksualizmu.

Czarnoskóry Jezus w bluzie z kapturem

Co ciekawe, obraz ma przedstawiać Chrystusa po Zmarwtychwstaniu. Nie dość, że Zmartwychwstały Chrystus ma na sobie bluzę z kapturem, to jeszcze przychodzi do osób LBGT. Jak wskazuje portal LifeSiteNews, obraz ma promować homoagendę w Kościele.

Sam ks. Martin odnosząc się do swojego projektu mówił o obmywaniu stóp kobietom i niekatolikom w Wielki Czwartek przez papieża Franciszka. To działania, według ks. Jamesa Martnia, "powszechnie postrzegane jako część działań papieża Franciszka na rzecz tych, którzy czują się na marginesie zarówno społeczeństwa, jak i Kościoła". W ten sam sposób papież Franciszek działa na rzecz osób LGBT, chociażby przez wspieranie co roku konferencji Outreach na temat LGBT w Kościele.

Obmycie stóp jako symbol papieża Franciszka?

Portal LifeSiteNews przedstawił również sylwetkę autora obrazu – ks. Williama Harta McNicholsa. Kapłan od lat 80. nie ukrywa swojego pociągu homoseksualnego i takie treści promuje też w swojej pracy duszpasterskiej. "Bóg dał mi to powołanie jako bardzo małemu chłopcu, zanim dowiedziałem się, że jestem gejem" – to słowa McNicholsa o życiu kapłańskim.

"Gdybyś poprosił mnie o stworzenie obrazu, który symbolicznie zdefiniowałby pontyfikat papieża Franciszka, natychmiast odpowiedziałbym myciem stóp" – tak swój najnowszy obraz skomentował ks. William McNichols. "Ten obraz jest osadzony w kosmosie, ponieważ akceptacja osób LGBTQ pozostaje nadal w teraźniejszości i przyszłości – jest czymś, co nadejdzie" – dodał.

Czytaj też:

Papież Franciszek: Chrześcijanie są namaszczeni na podobieństwo ChrystusaCzytaj też:

Papież spotkał się z Jeffem Bezosem. O czym rozmawiali?