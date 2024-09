Tortury wobec ks. Olszewskiego? Sprawa ma trafić do Watykanu

Portal wPolityce.pl dotarł do dowodów, według których ks. Michał Olszewski i Urszula D. poddawani są torturom. Prokuratura Krajowa odmawia oskarżonym kontaktu z bliskimi. Urzędniczka Funduszu Sprawiedliwości Urszula D. nie mogła skontaktować się telefonicznie z 15-letnim synem. Z kolei ks. Olszewski nie może skontaktować się z prowincjałem wspólnoty Sercanów, ani ze swoimi współbraćmi z zakonu.

Obrońca oskarżonych mec. Krzysztof Wąsowski podkreśla, że takie działanie jest celowe i ma sprawić dodatkowe cierpienie aresztowanym.

Sprawa ks. Olszewskiego zostanie zbadana za granicą

Według ustaleń portalu wPolityce.pl sprawa ks. Michała Olszewskiego oraz działania Prokuratury Krajowej w tym względzie będą badane również poza granicami kraju. Niebawem sprawa ma trafić do Watykanu. Obrońcy ks. Olszewskiego chcą poinformować Nuncjaturę Apostolską o torturach stosowanych wobec duchownego.

Mowa tu szczególnie o uniemożliwianiu kontaktu z Sercanami. Prowincjał Polski Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Sławomir Knopik złożył do prokuratury wniosek o widzenie z aresztowanym ks. Olszewskim, jednak odpowiedź była negatywna. Drugi wniosek w jego imieniu miał złożyć mec. Wąsowski – tu również nie było zgody na widzenia. Podobne kroki podejmował również proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach ksiądz Dariusz Lewczak SCJ, który jest bezpośrednim przełożonym ks. Olszewskiego.

– Za każdym razem otrzymywaliśmy odpowiedź odmowną, którą uzasadniano w ten sposób, że Współbracia Sercanie nie odpowiadali kodeksowej kategorii "osoby najbliższej", co w rażący sposób łamie Konkordat i Konstytucyjne gwarancja wolności wyznania i autonomii Kościoła wobec Państwa – zwraca uwagę mec. Krzysztof Wąsowski.

Aktualnie ze sprawą ks. Olszewskiego zapoznała się już Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku śledczych, by przedłużyć areszt ks. Olszewskiemu i pani Uruszli D. Oskarżeni pozostaną w nim do 21 listopada.

Ważne nagrania w sprawie ks. Olszewskiego nie trafiły do sądu. "Nie istnieją"