Kardynał Christoph Schönborn przeszedł na emeryturę

W środę 22 stycznia kard. Christoph Schönborn skończył 80 lat. W związku z tym przeszedł na emeryturę. Papież Franciszek przyjął jego rezygnację, którą złożył już 5 lat temu, po ukończeniu 75. roku życia.

Kard. Christoph Schönborn przechodzi na emeryturę

Mimo, że według prawa kanonicznego, hierarcha musiał złożyć rezygnację w 2020 roku, to jednak Ojciec Święty zdecydował o przedłużeniu jego posługi jako metropolity Wiednia. I tak, kard. Schönborn pełnił tę funkcję od 1995 roku aż do 2025 roku.

W ubiegły weekend ukazał się wywiad z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellen'em w tygodniku "Der Sonntag". Przywódca chwalił kardynała nazywając go "budowniczym mostów". "Uważał, że jego obowiązkiem jest przyczynianie się do zapewnienia ludziom życia w pokoju i sprawiedliwości. Zbudował wiele mostów między Kościołami – ale także między ludźmi" – ocenił van der Bellen. "Działał zgodnie z wartościami Ewangelii: współczuciem, miłością bliźniego, troską o ubogich, troską o potrzebujących. Zawsze, gdy było to konieczne, stawał po stronie słabych, wykluczonych, pokrzywdzonych. Nie zawsze ku uciesze potężnych" – wspominał.

Prezydent Austrii podziękował kardynałowi za jego długoletnią służbę jako arcybiskup Wiednia, "za każdy most, który Ksiądz Kardynał zbudował i za wszystko, co jeszcze zbuduje".

Konserwatysta czy liberał?

Z kolei jak zauważa portal PCh24.pl, choć kard. Schönborn jest uważany za konserwatystę, to jednak "za pontyfikatu papieża Franciszka nierzadko podejmował działania typowe dla środowisk dialogowo-liberalnych". Brał udział m.in. w prezentacji papieskiej adhortacji "Amoris laetitia", która zmienia podejście do udzielania Komunii św. rozwodnikom w powtórnych związkach. Zezwolił również na obecność w wiedeńskiej katedrze "Conchity Wurst" – mężczyzny, który występował publicznie pod wulgarnym pseudonimem.

Z drugiej strony, kardynał niejednokrotnie wypowiadał się przeciwko niemieckiej Drodze Synodalnej. Oponował również przeciwko pomysłowi wyświęcania kobiet.

