"Okres stalinizmu". Abp S. Gądecki o działaniach minister Barbary Nowackiej

– Postawa minister edukacji, Barbary Nowackiej, w tym zakresie wpisuje się w okres stalinizmu. Dąży do tego, żeby wyeliminować religię ze szkoły, a w tamtym czasie, w czasach stalinowskich też zmierzano do tego, by wprowadzić taki rygor, że dopiero po 18 roku życia można wejść do kościoła, czyli tym, którzy są jeszcze niepełnoletni, nie wolno było uczestniczyć w życiu Kościoła – tłumaczył metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki w rozmowie z Telewizją Trwam.

Ograniczenie lekcji religii w szkołach

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa edukacji, od nowego roku szkolnego religia będzie odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Co więcej, lekcje te odbywać się będą przed lub po innych zajęciach.

– Człowiek jest zawsze pchany ku temu, co wyżej, czyli ku Bogu i jeśli się sprzyja właśnie takiemu kierunkowi, żeby odwrócić człowieka od Boga, to wiadomo, że Sobór Watykański II powiedział, iż stworzenie bez Stwórcy marnieje, czyli że człowiek bez żywego odniesienia do swojego Stwórcy ginie. Jeśli mamy propagować akurat taką metodę edukacji, to jest pożałowania godna metoda – ocenił metropolita poznański.

"Ustąpiliśmy Kościołowi"

Arcybiskup zwrócił uwagę, że nowe przepisy uderzają zarówno w dzieci i młodzież, jak również w ich rodziców, którzy mają prawo do wychowania swoich dzieci według swoich przekonań, ale także w nauczycieli religii.

Ministerstwo edukacji uważa jednak, że w pracach nad rozporządzeniem strona rządowa "ustąpiła w pewnych kwestiach Kościołowi". Chodzi m.in. o to, nie będzie możliwe łączenie grup uczniów z różnych klas 1-3 szkoły podstawowej, jeśli liczba uczęszczających na katechezę przekroczy siedem osób. Będzie można to zrobić tylko między oddziałami klas w ramach tego samego rocznika.

