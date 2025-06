Toruń ma nowego biskupa. Ingres Arkadiusza Okroja do katedry

W uroczystości uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, kard. Ladislav Nemet z Serbii, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda. Obecni byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władze uczelni wyższych, a także reprezentanci Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Dotychczasowy administrator diecezji toruńskiej bp Józef Szamocki zwracając się do nowego pasterza diecezji toruńskiej powiedział: "Stajemy przy Tobie gotowi do drogi jako pielgrzymi nadziei, ufni że razem przeżyjemy święty czas nowego ducha i nowych świateł".

Nominacja od papieża Franciszka

Następnie kanclerz kurii toruńskiej odczytał bullę nominacyjną poprzedniego jeszcze papieża, w której Franciszek powołał bp. Arkadiusza Okroja na urząd biskupa toruńskiego. – Czcigodny Bracie, jesteś już świadom ciężaru i odpowiedzialności biskupiej, które codziennie dzielisz razem z nami w służbie głoszenia Ewangelii, a także udowodniłeś, że masz serce prawdziwego pasterza – napisał Ojciec Święty.

Po odczytaniu bulli nuncjusz apostolski przekazał nowemu biskupowi toruńskiemu pastorał – symbol władzy pasterskiej w diecezji, a przedstawiciele różnych stanów diecezji toruńskiej złożyli nowemu pasterzowi homagium, jako wyraz czci i gotowości do współpracy w dziele ewangelizacji.

W swojej homilii nowy biskup toruński podkreślił, że w obliczu nowych wyzwań w serce wkrada się niepokój zrodzony ze świadomości, że trzeba wejść w nową rzeczywistość. – Lubimy mieć życie poukładane, przewidywalne, a tu trzeba wejść w nową rzeczywistość i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami – mówił 58-letni biskup Okroj.

Hierarcha zaznaczył, że budzą się w nim podobne emocje jak w Piotrze, który dorósł do miłości Najwyższego Pasterza. – Ewangelia dzisiejsza mówi: nie patrz na problemy bo one same się tobie ukażą, ale patrz na miłość Jezusa, który pomoże ci budować ten Kościół. Patrz jak piękny Kościół ci powierzam, nie możesz go nie ukochać – mówił biskup.

"Nie tylko głos Radia Maryja"

Zaznaczył, że Kościół toruński to piękny Kościół, z którego rozlega się nie tylko głos Radia Maryja, ale, że to niezwykła polifonia: to głos środowiska uniwersyteckiego, głos intelektualistów, głos duszpasterstwa akademickiego oraz głos różnych wspólnot działających w parafiach.

Nowy biskup toruński wskazał, że nieustannie musimy w sobie kształtować autentyczną mentalność katolika, który jest człowiekiem otwartym na prawdę. – Mentalność ta zakłada pokorę, bo pycha zamyka, ocenia, wyklucza. Potrzeba pokory, by otworzyć swoje serce i otworzyć się na źródło miłości, źródło wielkiej mocy – wskazał.

Otwierając się trzeba przekraczać granice – najpierw w samym sobie: granice lenistwa, lęków, kompleksów, wątpliwości, nieśmiałości i w ten sposób otwierać się na mądrość, która może nas wyzwolić. – Kiedy otworzę się na Boga, na jego prawdę to sam stanę się głosem katolickim, który idąc głosi Ewangelię. Pragnę, by diecezja toruńska była Kościołem uczniów, którzy idąc będą świadkami Ewangelii. Chcę, by był to Kościół ciągłej formacji – dodał bp Okroj.

Duchowny wskazał na postać bł. Stefana Frelichowskiego. "Potrzebujemy jego odwagi, by odpowiedzieć na głos Boga" – powiedział bp Okroj wskazując na to, że kapłan nie może być tylko poczciwy – on ma być święty. Kapłan ma wyjść i szukać ludzi zwłaszcza zagubionych.

– Trzeba budować w parafiach kulturę zaufania, zachęcać do rozwoju talentów. Duchowni nie powinni wyręczać świeckich, ale ich inspirować, dodawać im odwagi do podejmowania nowych inicjatyw. Tak buduje się Kościół żywy, odpowiedzialny Kościół nieustającej pomocy – wskazał biskup toruński. Jest to ważne ponieważ, jak dodał, wśród nas żyją ludzie, którzy nie doświadczyli piękna Kościoła, często poranieni i uwikłani w grzech.

Kopernik i list od prezydenta

Podkreślając zasługi wielkiego torunianina Mikołaja Kopernika podkreślił, że przyczynił się on do nowego spojrzenia na świat i dokonał wielkiego przewrotu. Podobnie w Kościele potrzeba nam wielkiego przewrotu. – Nikt z nas sam nie da rady, ale w Kościele nieustającej pomocy możemy stworzyć program duszpasterski, którego istotą będzie to, że wszyscy razem nie będziemy krążyć wokół siebie, błąkać się wokół spraw nieistotnych, ale będziemy krążyć wokół Słońca, wokół Jezusa zmartwychwstałego – zakończył.

Na zakończenie mszy św. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał Nuncjusz Apostolski w Polsce, który życzył, by Jezus Chrystus Dobry Pasterz upodabniał bp. Arkadiusza do siebie dla dobra powierzonej mu owczarni. Słowo duchowego wsparcia skierował także abp Tadeusz Wojda, przewodniczący KEP.

Ingres odbył się dokładnie w 33. rocznicę święceń kapłańskich nowego pasterza diecezji toruńskiej.

Arkadiusz Okroj. Kim jest nowy biskup toruński

Arkadiusz Okroj urodził się 27 maja 1967 r. w Kartuzach. Ukończył szkołę podstawową w Chmielnie. Maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Poźniej studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Był przez pięć lat wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu, a później w parafii pw. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. Następnie podjął studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi.

Od 2010 roku był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie. 12 lutego 2019 r. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, natomiast 5 kwietnia 2025 r. biskupem toruńskim.