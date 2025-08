Bł. Karolina Kózkówna nie jest już patronką sanatorium MSWiA. KSM protestuje

Stanowisko KSM odnosi się do zarządzenia nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2025 r., które zmienia zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.

Jak czytamy w dokumencie, wprowadzone zostały zmiany polegające na skróceniu nazwy placówki w Krynicy-Zdroju. Od tej pory "sanatorium może używać skróconej nazwy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju". Decyzji tej nie towarzyszy żadne uzasadnienie.

KSM protestuje przeciwko usunięciu bł. Karoliny Kózkówny z nazwy sanatorium MSWiA

Poniżej treść stanowiska Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

Z głębokim smutkiem i głębokim rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o usunięciu imienia bł. Karoliny Kózkówny z nazwy sanatorium w Krynicy-Zdroju. Decyzja ta, choć formalna i administracyjna, ma silny wymiar ideowy oraz symboliczny – godzi w pamięć o młodej Polce, która oddała życie, broniąc swojej godności, życia i wiary.

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz wzorem życia opartego na czystości, odwadze, miłości do Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny. Jej postawa od ponad wieku inspiruje młodych do życia pełnego wartości i odpowiedzialności.

Dziś, 2 sierpnia, w dniu jej urodzin jako wspólnota młodych ludzi z całej Polski, zabieramy głos w jej imieniu i w imieniu tysięcy młodych, którym bł. Karolina towarzyszy w codziennym życiu, modlitwie i decyzjach.

Modlimy się o szybką kanonizację naszej Patronki i jednocześnie apelujemy o przywrócenie należnego jej miejsca w przestrzeni publicznej i narodowej pamięci. Próba usunięcia imienia bł. Karoliny z nazw instytucji publicznych to nie tylko wyraz braku szacunku dla jej osoby, ale również niepokojący krok w kierunku wypierania wartości chrześcijańskich z życia społecznego.

Nie milczymy, bo "W służbie Bogu i Ojczyźnie" nie jest dla nas pustym hasłem, lecz zobowiązaniem – również do obrony wielkich ludzi, naszych świętych i błogosławionych.

Kim była Karolina Kózkówna?

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w wielodzietnej rodzinie w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Mimo młodego wieku i braku specjalistycznego wykształcenia była animatorką i liderką życia religijnego. Należała do stowarzyszeń religijnych, uczyła katechizmu dzieci z wioski, organizowała dla nich zajęcia, przygotowywała do przyjęcia Komunii św. chorych współmieszkańców. Pomagała w prowadzeniu prywatnej biblioteki wujowi Franciszkowi Borzęckiemu, umożliwiała dorosłym dostęp do literatury religijnej.

Wrażliwa na potrzeby chorych i biednych, odwiedzała ich w domach i wspierała w potrzebach. Była przykładem pracowitości i uczciwości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Swoją postawą zdobyła powszechne uznanie i szacunek wśród współmieszkańców, którzy mówili, że jest "pierwszą duszą do nieba". Zginęła heroicznie, broniąc godności kobiety 18 listopada 1914 r., gdy została zaatakowana przez rosyjskiego żołnierza, który w bestialski sposób ją zamordował.

Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kózkównę 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie.

