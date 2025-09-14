Zmarł biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Miał 87 lat

"Kuria diecezjalna w Drohiczynie z głębokim żalem informuje, że 14 września br. w wieku 87 lat odszedł do Domu Ojca śp. bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap – biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Szczegółowe informacje na temat uroczystości pogrzebowych zostaną podane w najbliższym czasie. Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego" – przekazał w komunikacie ks. Marcin Gołębiewski, rzecznik prasowy Diecezji Drohiczyńskiej.

Nie żyje biskup Antoni Dydycz

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 r. w Serpelicach. W 1954 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W zakonie otrzymał imię Pacyfik. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Łomży. Śluby wieczyste złożył 26 sierpnia 1961 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Święceń prezbiteratu udzielił mu 29 czerwca 1963 r. w kościele ojców kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży biskup diecezjalny łomżyński Czesław Falkowski.

Od 1963 r. studiował na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1994 r. uzyskał na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 1982-1994 pracował w Rzymie jako generalny definitor zakonu. Zajmował się sprawami zakonnymi w krajach socjalistycznych. Był delegatem zakonu ds. sanktuarium w Loreto. W 1991 r. uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie.

20 czerwca 1994 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji drohiczyńskiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Populus Tuus – hereditas Tua" ("Lud Twój – dziedzictwem Twoim"). 29 marca 2014 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Dydycz zajmował stanowisko przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Łącznie przez 14 lat był przewodniczącym Komisji ds. Trzeźwości, a następnie Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński "w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin" nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.